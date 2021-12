El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, va anunciar ahir que a partir del gener totes les persones més grans de 60 anys s’hauran de vacunar obligatòriament contra la covid i, si no ho fan, seran multades amb 100 euros al mes fins que es vacunin. «A partir del 16 de gener totes les persones de més de 60 anys hauran d’haver almenys concertat una cita per obtenir la primera dosi de la vacuna. Tindran la màxima prioritat al sistema per ser vacunats. En cas contrari, tots els mesos se’ls imposarà una multa administrativa de 100 euros», va assenyalar Mitsotakis durant el Consell de Ministres. Els diners recaptats amb aquestes sancions es destinaran a la construcció d’hospitals públics, va afegir el mandatari grec.

Amb aquesta mesura, el líder de l’executiu grec pretén fer front a les dificultats que experimenta la sanitat pública amb el nombre creixent d’hospitalitzacions, en la majoria dels casos persones grans i sense vacunar. Tot i que en les últimes setmanes el ritme de vacunació ha millorat, de les 580.000 persones més grans de 60 anys que continuen sense vacunar «lamentablement només 60.000» ho van fer al novembre, va explicar Mitstotakis, tot afegint que són les persones d’aquesta edat les que necessiten tractament hospitalari. Mesures al Regne Unit Per altra banda, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va avançar que espera haver ofert una tercera dosi de reforç abans que s’acabi el gener a tots els adults més grans de 18 anys al Regne Unit. El Govern reclutarà milers de voluntaris i desplegarà almenys 400 membres de l’exèrcit per col·laborar amb el personal sanitari en el nou pla de vacunació massiva, que començarà per les persones de més edat i més vulnerables. Des d’ahir, Anglaterra ha reintroduït l’obligació de portar mascaretes a comerços i altres espais interiors, amb excepció de l’hostaleria.