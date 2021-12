Ahir al matí es va trobar el cadàver d’una dona de 30 anys assassinada a ganivetades per, presumptament, la seva parella. L’homicidi de Cristina B. es va produir al domicili que compartia la parella a València. El presumpte autor del crim, Alberto L. H., de 35 anys, va ser arrestat divendres al matí després d’haver-se lesionat quan intentava fugir de l’edifici pel celobert. L’individu va al·legar que intentava robar a la finca i havia caigut, no va mencionar la seva parella i va ser traslladat a l’hospital.

Ahir, la mare de la víctima i alguns familiars van apropar-se al domicili (ubicat al carrer Comte d’Altea, en una de les zones de més poder adquisitiu de la ciutat) després de no rebre notícies de la noia i van trobar-hi el seu cadàver.

Una germana de la víctima havia denunciat la seva desaparició a les quatre de la matinada d’aquell mateix dia en una comissaria de Madrid després que la noia no donés senyals de vida i no respongués a cap trucada des de divendres a la tarda.

Després de trobar el cos sense vida de la jove, es va posar en marxa el protocol de crims masclistes, amb l’avís a la jutge de guàrdia de Violència sobre la Dona de València, així com a la fiscal i al forense.

El presumpte assassí està ara custodiat al centre hospitalari on es recupera, a l’espera que els metges li donin l’alta per entrar a presó. Segons la informació a què ha tingut accés Levante-EMV, diari que pertany a Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, no hi havia denúncies prèvies entre la parella, cosa que no indica que no hi hagués violència i maltractament abans de l’assassinat. De fet, la major part de les víctimes de violència masclista assassinades no havien denunciat mai el seu agressor.