En ple debat entre el Govern i les diferents comunitats autònomes per l’actualització del model de finançament autonòmic, el Govern d’Isabel Díaz Ayuso es vol blindar davant de qualsevol intromissió de l’executiu de Pedro Sánchez en matèria fiscal i tributària. I per aixecar una muralla que li garanteixi llibertat d’acció, el seu equip econòmic reprendrà amb l’inici del 2022 la batalla per l’autonomia fiscal per confrontar amb el Govern de Sánchez. La Conselleria d’Hisenda, Economia i Treball que dirigeix Javier Fernández-Lasquetty, una vegada superada la negociació dels pressupostos de la comunitat amb Vox, està acabant d’analitzar les al·legacions rebudes durant el període de consulta pública obert el 15 de setembre passat per a l’avantprojecte de llei de defensa de l’autonomia financera i prepara el seu projecte definitiu per aprovar-lo en Consell de Govern a la tornada dels dies festius nadalencs, «al febrer com a molt tard», segons reconeixen fonts del seu entorn.

Aquest enfrontament amb el Govern central se suma a tots els que ja ha portat a terme el Govern de Díaz Ayuso, que ja va advertir a l’inici de la seva segona legislatura que no deixaria de lliurar ni una batalla ideològica. Amb aquella promesa per bandera, la presidenta madrilenya no només ha respost dialècticament a diferents iniciatives presentades pel Govern de Sánchez, sinó també amb la confrontació legislativa, amb la proposta de projectes autonòmics en matèria d’educació, economia i fiscalitat que puguin frenar o limitar les decisions de Sánchez i els seus socis del Congrés. Però també ha carregat contra aquells barons socialistes que des dels seus governs autonòmics han acusat el Govern de Madrid de fer dúmping fiscal per reduir al màxim els trams autonòmics dels tributs i fins i tot suprimir els tres impostos propis que quedaven a Madrid, encara que el seu impacte sobre la recaptació fos mínim. Així, ha creuat missatges a través dels mitjans de comunicació amb el president valencià, Ximo Puig, i el lehendakari, Iñigo Urkullu. L’Espanya buidada Ayuso també ha trobat el moment de carregar contra els barons socialistes i el mateix Govern central per l’Espanya buidada, indicant que el problema d’aquestes regions es deu principalment a una gestió inadequada de la seva fiscalitat. A totes elles les ha emplaçat a imitar les permanents baixades d’impostos de Madrid perquè, segons el seu parer, és la millor manera que les empreses vulguin implantar-se en un territori o en un altre, i a deixar d’alimentar el debat sobre la capitalitat o la descentralització d’institucions que Sánchez va treure a la llum a principis de la tardor. L’objectiu de la llei de defensa de l’autonomia financera madrilenya és enfrontar-la a qualsevol iniciativa estatal que busqui limitar la capacitat fiscal de les comunitats.