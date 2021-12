Mariano Rajoy ha tornat aquest dilluns al Congrés per declarar en la comissió d'investigació sobre l'ús partidista del Ministeri de l'Interior per robar a Luis Bárcenas informació comprometedora per al PP. L'expresident ha entrat a la sala de la Cambra acompanyat per la seva exministra Ana Pastor; l'actual portaveu del grup parlamentari, Cuca Gamarra, i el responsable de Participació del PP, Jaime de Olano. El primer portaveu a interrogar Rajoy ha sigut Felipe Sicilia, diputat del PSOE. L'acarament ha sigut aspre, amb diverses crides a tornar a l'ordre de la presidenta de la comissió, Isaura Leal, també socialista. L'excap de l'Executiu ha negat haver tingut mai coneixement sobre aquest dispositiu policial, conegut com a operació Kitchen, i ha assegurat que mai ha comentat aquest assumpte amb la seva exsecretària general en el PP, María Dolores de Cospedal. També ha defensat amb afany la innocència de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz.

Rajoy ha fet aquestes declaracions malgrat que hi ha àudios revelats el 2018 en els quals se sent el contingut d'una reunió de Cospedal a la seu nacional del PP amb l'excomissari José Manuel Villarejo, al corrent de la Kitchen, i també després que el mateix Fernández Díaz apuntés de manera implícita el mateix expresident com a responsable d'aquesta operació parapolicial. L'exministre va presentar al setembre un recurs contra la decisió «precipitada» del jutge Manuel García-Castellón de concloure la investigació i va considerar «simplista i fàcil encapsular» les responsabilitats de la Kitchen només en el Ministeri de l'Interior i no apuntar al nucli dur del Govern. L'expresident també ha volgut deixar clar que ell no ha vist mai l'excomissari. «No conec el senyor Villarejo i ni tan sols em consta haver-lo vist enlloc. No m'he reunit mai amb el senyor Villarejo. No he parlat mai amb ell; no em consta que m'hagi enviat cap missatge i mai en la meva vida li he enviat un missatge», ha afirmat.

«El senyor [Luis] Bárcenas i el senyor [José Manuel] Villarejo tenen problemes seriosos en els tribunals i es defensen com estimen oportú i convenient i, com que tenen el dret a mentir, diuen el que volen», ha respost. «Un bon procediment per defensar-se és atacar als altres», ha arribat a dir davant l'interrogatori de Sofía Castañón, d'Unides Podem. De fet, l'expolicia ha insistit aquest mateix dilluns que l'expresident estava al corrent del dispositiu de la Kitchen. «Ningú es pot creure que el senyor Rajoy no era al darrere d'aquestes operacions», ha declarat en entrar a l'Audiència Nacional. En el torn amb la diputada de Podem, Rajoy ha recordat que Villarejo també té hemeroteca sobre el finançament del partit morat, amb referència a l'anomenat informe PISA, per Pablo Iglesias S. A., amb el qual es va intentar deslegitimar els morats. «A veure a qui legitimarem...», li ha llançat Castañón per restar valor a les declaracions de l'excomissari.

El finançament irregular

Tant el portaveu socialista com també després Gabriel Rufián (ERC) han fet diverses referències a la corrupció del PP i al seu finançament irregular. Rajoy ha afirmat que el PP «no ha sigut condemnat per la caixa b, ni pel cas dels ordinadors [de Bárcenas] ni per cobrar sobresous». «Convé, si som demòcrates, que afirmem i que interioritzem que hi ha una cosa molt important, que és el dret a la presumpció d'innocència», ha declarat Rajoy, que ha recordat que l'única sentència que ha condemnat el PP va ser com a «partícip a títol lucratiu» [pels actes electorals que la xarxa Gürtel va pagar als ajuntaments de Majadahonda i Pozuelo], que «exigeix que el condemnat desconegui aquest fet», en aquest cas l'ús de diner negre. No obstant això, hi ha ja dues sentències que han declarat acreditada l'existència de la caixa b dels conservadors: la sentència de la primera època de la Gürtel i la dels 'papers' de Bárcenas sobre les obres a la seu.

El PP veu una «causa general»

En la sessió també ha pres la paraula la portaveu del PP. Gamarra ha acusat el Govern i els seus socis parlamentaris de fomentar una «causa general» contra la seva formació i buscar el seu «desgast». «Lamento que vostè, que ha presidit el Govern d'Espanya hagi de comparèixer en aquesta comissió», ha assenyalat dirigint-se a Rajoy. L'operació Kitchen està sent ara mateix investigada per l'Audiència Nacional. El jutge ha tancat la instrucció tot i que la decisió no és ferma a l'haver sigut recorreguda. Per ara han sigut processats l'exministre Fernández Díaz i el seu secretari d'Estat llavors, Francisco Martínez.

La declaració de Rajoy posa el colofó a una comissió que va començar el 17 de març i per la qual han passat gairebé quaranta compareixents, entre els quals, Bárcenas, i també exdirigents com l'exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i el seu número dos Francisco Martínez, els dos processats a l'Audiència Nacional. Després de Rajoy, la comissió tancarà les portes i els grups tindran un termini per presentar les seves conclusions i intentar acordar un dictamen abans que acabi l'any. Previsiblement, i ja el 2022, aquest dictamen s'elevarà al ple del Congrés per a la seva ratificació.