Joan Carles I porta ja gairebé 17 mesos fora d’Espanya. A l’agost de 2020, l’emèrit va prendre la decisió d’anar-se’n a la Unió dels Emirats Àrabs per a intentar atenuar el desgast que el seu fill, Felip VI, estava sofrint per les nombroses informacions sobre la seva presumpta fortuna oculta. Des d’Abu Dhabi segueix amb atenció les notícies espanyoles i viu amb «pesar» les que ha llegit aquestes últimes setmanes sobre els seus suposats desitjos de tornar i les condicions que estaria reclamant. Aquesta setmana ha consultat amb el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, la possibilitat d’emetre un desmentiment. El consell va ser que no val la pena, perquè «hauria de sortir amb un comunicat gairebé cada dia». «Ell ha assumit que no tornarà a instal·lar-se al país del qual va ser cap d’Estat gairebé 40 anys», afirmen els qui parlen amb ell gairebé diàriament. Aquestes fonts no volen comentar el procés de Joan Carles I fins a arribar a aquesta conclusió ni tampoc si canviaria d’opinió si es posés greument malalt. El monarca s’ha fet a la idea que no pot recuperar la vida anterior a agost de 2020. «Anar de regates, entrar i sortir del país quan vulgui. Això ja no podrà ser així mai més passi el que passi amb els assumptes que té pendents de la justícia i l’Agència Tributària», apunten.

Comunicació «suficient» Com va publicar El Periódico a l’octubre, el seu desig és passar algunes «temporades» a Espanya i ja ha conclòs que això mai podrà anar allargant-se fins a quedar-se. El seu domicili estarà sempre fora. Ara com ara, a la Unió dels Emirats Àrabs. I no ha posat data a aquesta primera visita a Espanya ni li ha comunicat al Govern ni al seu fill el seu desig que es produeixi en les pròximes setmanes. Perquè la tornada, sobretot la primera, estarà preparada fins a l’últim detall. També hauran de dilucidar entre pare i fill si aquesta primera vegada trepitja o no el palau de la Zarzuela.