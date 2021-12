Els científics van confirmar ahir un secret a veus des que fa més d’una setmana avisessin d’un període de deu dies perquè es donés per apagat l’erupció del volcà de La Palma. La directora de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries i portaveu del Comitè Científic, María José Blanco, va informar en roda de premsa ahir que per a poder dir que el procés eruptiu està finalitzat, les dades registrades i observables s’havien de mantenir en els nivells actuals durant un dia més. Oficialment, doncs, serà donat per apagat avui, el dia de Nadal.

S’han complert 101 dies des que es va activar l’alerta volcànica, 95 des del començament de l’erupció i deu des que els científics del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per risc volcànic a Canàries (Pevolca), després de verificar la falta de senyals, van establir un termini de deu dies de calma per declarar extingida aquesta erupció. Per part seva, el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, va apuntar que continua havent-hi zones «molt calentes» a poca profunditat de la «crosta» de les colades, atès que les cambres tèrmiques han registrat alguns punts en els quals s’han aconseguit temperatures superiors als 180 °C. Els científics alerten que de totes maneres la fi de l’erupció no implicarà ni el final de l’emergència ni tampoc del perill, com va indicar la directora de l’Observatori Geofísic Central de l’Institut Geogràfic. Emissió de gasos L’emissió visible de gasos volcànics continua sent puntual i esporàdica, concentrant-se en la zona dels centres eruptius i en els forats dels tubs volcànics. A les parets dels cràters del con principal i secundari es produeixen continues petites esllavissades a favor de falles i fissures existents. El tremor està a nivell del soroll de fons. La sismicitat, que és de baixa magnitud, està en nivells molt baixos en totes les profunditats. Tot i el nivell de sismicitat actual, no es descarta l’ocurrència de sismes. Respecte a deformacions, sense tendència en totes les estacions de la xarxa, després de revertir totalment la deformació en l’estació de Jedey (LP03). L’emissió de diòxid de sofre (SO2) a l’atmosfera per l’actual procés eruptiu a Cumbre Vieja va ser baixa durant el dijous. Les taxes d’emissió baixa i molt baixa no estan relacionades amb ascens magma, sinó amb un procés de solidificació del magma superficial existent en els conductes del centre eruptiu. En el cas de les emanacions no visibles de gasos volcànics, l’emissió difusa de diòxid de carboni (CO2), associada als 220 km2 del sistema volcànic de Cumbre Vieja, continua reflectint una emissió superior al valor mitjà dels nivells de fons (B) i durant el dijous aquesta emissió difusa va ser 7,3 vegades la mitjana dels nivells de fons (7,3 x B). Bona qualitat de l’aire Tanmateix, durant el dijous la qualitat de l’aire deguda al diòxid de sofre (SO2), contaminant associat al procés eruptiu, va continuar en nivells bons en totes les estacions i per desè dia consecutiu no es van registrar superacions dels valors límit horaris ni diaris en cap estació. A més, durant el dia d’ahir també es van mantenir els nivells bons de qualitat de l’aire en totes les estacions. Respecte a les partícules menors de 10 micres (PM10), dijous es van mantenir els nivells bons en totes les estacions, no superant-se el valor límit diari (establert en 50 micrograms/m³) en cap d’elles per setè dia consecutiu. Durant el matí d’ahir es van mantenir els valors entre bons i raonablement bons en totes les estacions de la xarxa. Els hostes en hotels se situaven ahir en 560, tres persones més que dijous. Del total, 385 s’allotgen a Fuencaliente, 70 a Els Plans d’Aridane i 105 a Breña Baixa, gestionats per Creu Roja i els serveis municipals. A més, continuen 43 persones dependents ateses en centres sociosanitaris insulars.