La Fiscalia belga ha recorregut la decisió del Tribunal d’Apel·lació de Gant sobre el rebuig de l’entrega a Espanya del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, segons van informar ahir fonts del ministeri públic. Es tracta d’un recurs davant del Tribunal de Cassació, que no es pronuncia sobre el fons del cas sinó que analitza exclusivament si una decisió dictada per un tribunal en darrera instància compleix la llei.

Les fonts de la fiscalia no van aclarir quin és el motiu per recórrer la sentència al Tribunal de Cassació, que, segons altres fonts judicials, podria tardar unes dues setmanes a pronunciar-se. El Tribunal d’Apel·lació de Gant va descartar dimarts passat definitivament el delicte d’amenaces, perquè considera que a Bèlgica la llibertat d’expressió empara els fets pels quals el raper Valtònyc va ser sentenciat a Espanya l’any 2018 per unes cançons que va escriure el 2012.