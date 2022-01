Una vaga multitudinària va paralitzar ahir el sector educatiu a França. Les aules van quedar desertes per una mobilització contra la gestió de la covid en el sector. El «desgavell» que hi ha hagut amb els protocols sanitaris ha desesperat els professors, inspectors, directors i estudiants. Tots els sindicats educatius es van posar d’acord per a l’aturada.