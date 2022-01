Boris Johnson no té intenció de dimitir i prepara una campanya per recuperar el lideratge després dels escàndols de les festes a Downing Street durant la pandèmia. El primer ministre britànic prepara una bateria de mesures, molt al gust dels diputats conservadors, que tenen a les seves mans el mecanisme intern per cessar-lo. Però és dubtós que els ciutadans perdonin o oblidin. Un 40% dels simpatitzants de base del Partit Conservador creu que Johnson ha de marxar.

La que ha estat batejada com Operation Red Meat (Operació Carn Vermella) inclou el desplegament de forces armades al Canal de la Mànega per combatre la immigració il·legal. Navilis de la Royal Navy podrien reforçar a la Border Force encarregada del control fronterer. La ministra d’Interior, Priti Patel, va confirmar a la Cambra dels Comuns la petició al Ministeri de Defensa. El Govern britànic estaria en contacte amb les autoritats de Ghana i Rwanda per enviar a aquests països africans els estrangers que estan pendents que es resolgui la seva petició d’asil. Preguntat sobre aquest fet, un portaveu oficial de Johnson no ho va negar, sense entrar en matèria: «Òbviament, no ajuda el parlar d’unes discussions en marxa amb alguns països».

Altres mesures que Johnson planeja per rentar la seva imatge passarien per fer neteja a Downing Street destituint alguns membres del seu equip, així com la imposició de noves normes sobre el límit d’alcohol a consumir pel personal que hi treballa. En aquesta llista de castigats hi hauria el seu secretari privat, Martin Reynolds, autor del correu convidant un centenar de persones a una festa al jardí el maig del 2020.

La campanya de blanqueig per salvar la «carn vermella» de Johnson també apunta contra la BBC, acusada pels conservadors de ser tendenciosa i inclinar-se cap a l’esquerra. La ministra de Cultura, Nadine Dorries, va advertir per Twitter que el sistema actual de pagament anual obligatori d’una quota per a finançar la televisió pública conclourà el 2027. El model està actualment en procés de debat i revisió. El portaveu de Johnson va negar que el que va anunciar sigui un ardit per a desviar l’atenció de la precària situació que viu el primer ministre. Johnson també avalua anunciar la fi de totes les restriccions per la covid el pròxim 27 de gener a Anglaterra, un fet que sens dubte complauria els ultraliberals conservadors, per als qui ha estat sempre prioritària l’economia durant la pandèmia.

El primer ministre, que des de dimecres passat havia desaparegut d’escena pel contagi d’un familiar, es va deixar veure per primera vegada corrent amb el seu gos, mentre algun membre del Govern feia la ronda de ràdios i televisions disculpant el seu cap. El ministre d’Educació, Nadhim Zahawi, va afirmar a la BBC que Johnson «sent el dolor» del públic per la impressió que han donat les últimes revelacions. Va argumentar que el primer ministre és «humà» i ja ha demanat perdó pel seu «error» quan inadvertidament va participar en una festa el maig del 2020, que va confondre amb una reunió de treball. En defensa de Johnson, amb aquesta mateixa i innocent versió d’allò succeït, va sortir també als mitjans la seva germana, Rachel, a l’emissora LBC.

Nou incident

La campanya per mantenir al primer ministre en el càrrec es va topar amb nova pedra en el camí. Una altra al·legació d’haver-se saltat les normes. Johnson hauria assistit al comiat del que va ser el seu assessor de Defensa, el capità Steve Higham, poc abans del Nadal de 2020, període sota estrictes restriccions. Johnson hauria pronunciat fins i tot unes paraules.