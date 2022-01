La derogació de la «llei mordassa» comença a agafar velocitat. El Govern va aconseguir ahir un primer acord amb els socis per substituir la llei de seguretat ciutadana que va aprovar el PP el 2015 per un nou text. Tot i els recels inicials d’ERC i EH Bildu, PSOE i Unides Podem han aconseguit el seu suport per aprovar alguns dels canvis que van pactar fa dos mesos. Entre les mesures que han rebut aquest primer vist- i-plau, que no és definitiu, hi ha la limitació de dues hores a comissaria per identificar qualsevol ciutadà. El compromís del Govern de coalició el desembre del 2019 va ser derogar la «llei mordassa» «com més aviat millor». Tot i això, fins ahir no va tenir lloc la primera reunió al Congrés dels Diputats per treballar sobre un text alternatiu que va registrar el PNB fa més d’un any.

Fonts d’Unides Podem presents a la ponència van mostrar la seva «satisfacció» per l’«amplíssim acord» aconseguit amb els socis del Govern per introduir a la proposta del PNB les seves esmenes, malgrat les «grandíssimes reticències» que van mostrar en un primer moment. Les mateixes veus reivindiquen la tasca del secretari d’Estat per a l’Agenda 2030, Enrique Santiago, en les negociacions amb els grups parlamentàries.

Socialistes i morats van reactivar la tramitació de la llei al novembre, quan van consensuar una vintena d’esmenes. ERC, PNB i EH Bildu -en algunes votacions s’ha sumat Cs- han donat el sí a la gran majoria d’aquests canvis, encara que mantenen les seves pròpies correccions amb la intenció d’introduir-les més endavant. Tot i això, encara no s’han tocat els articles més polèmics de la norma, on l’acord resulta més complex. La intenció dels partits del Govern és enllestir el dictamen en una propera reunió el 15 de febrer. Entre els acords aconseguits hi ha el límit de dues hores per identificar una persona a comissaria, llevat de causes excepcionals degudament justificades. A més, la persona haurà de ser tornada al lloc on no va poder ser identificada quan hagi estat traslladada a dependències policials en una localitat diferent. D’altra banda, es retoca la proposta del PNB per garantir que les restriccions de trànsit i controls a la via pública només es produeixin per «supòsits d’alteració greu i efectiva de la seguretat ciutadana».

En tot cas, queda per negociar les propostes per blindar el dret de reunió i de manifestació, així com que les mobilitzacions que siguin convocades per causes imprevistes no hagin de ser comunicades.