Primera etapa en una nova desescalada de les restriccions per la covid-19 a França. El Govern va aixecar diverses mesures que estaven en vigor des de desembre per l’òmicron, com la mascareta a espais exteriors, que ja no és obligatòria. A més, també es posa punt final a l’exigència del teletreball. Encara que a França no hi ha una llei que imposi l’obligatorietat del treball a distància, l’executiu va demanar a les empreses que respectessin tres dies de teletreball a la setmana.