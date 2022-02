La Guàrdia Civil ha recollit en un informe remès a l’Audiència Nacional els contactes freqüents de l’entorn de presos d’ETA amb la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries i les gestions per fer una mediació amb la Delegació del Govern al País Basc, dins de l’estratègia per a «passar la llista de prioritats», que inclou l’atenció a interns malalts, aconseguir progressions en la classificació penitenciària, trasllats de centre penitenciari o permisos de sortida.

L’informe del 18 de març del 2021 de la Prefectura d’Informació de la Guàrdia Civil, avançat per El Confidencial, revela els contactes, per exemple, entre el secretari general d’Institucions Penitenciàries, Ángel Luis Ortiz, i el parlamentari d’EH Bildu i advocat de presos etarres Julen Arzuaga. També hi consta la mediació del portaveu de la xarxa ciutadana Sare i exconseller basc, Joseba Azkarraga, o l’advocat José María Matanzas, entre d’altres.

D’aquesta manera, Azkarraga informa el 5 d’abril d’una reunió amb Ortiz, alt càrrec del Ministeri d’Interior amb Fernando Grande-Marlaska. «Dimarts que ve tinc una nova reunió amb Ángel Luis. Teniu alguna cosa concreta que us interessi traslladar? Passeu la llista de prioritats». Julen Arzuaga informa en un altre moment als seus col·legues del «missatge d’avui d’Ortiz», assenyalant un quart de deu del matí, i afegeix: «Ha funcionat el doping o què?».

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va exigir al cap de l’executiu, Pedro Sánchez, el cessament de Marlaska pels contactes amb l’entorn de presos d’ETA. Després de destacar que «això també es vota» a les eleccions de Castella i Lleó del 13 de febrer, va demanar «un vot de censura» per als socialistes, que són «socis de Bildu» i volen «portar a la indignitat la política antiterrorista i de seguretat».

Casado va destacar que és «inacceptable» el que han conegut sobre el fet que el Ministeri d’Interior «ha contactat amb líders etarres per concedir beneficis penitenciaris als presos assassins de la banda terrorista». «Sánchez ha de cessar avui mateix el ministre d’Interior», va afegir el líder del PP.