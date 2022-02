La història de Drayke Hardman ha commocionat els Estats Units. El nen de 12 anys de l’estat de Utah es va treure la vida el 10 de febrer passat després de patir ‘bullying’ a la seva escola durant més d’un any.

Els pares del Drayke han volgut fer pública la història a través de les xarxes socials, amb l’esperança de poder contribuir en l’eliminació de l’assetjament escolar i evitar futurs casos. El ‘bullying’ també és una pandèmia i, per desgràcia, continua destrossant moltíssims estudiants.

«Aquest és el resultat del ‘bullying’. És real, és silenciós i no hi ha absolutament res que puguis fer com a pare per treure aquest profund dolor. No hi ha senyals, només paraules feridores d’altres que finalment van robar el nostre Drayke d’aquest lloc cruel», van dir els pares a les xarxes socials.

Segons el que s’ha difós, el Drayke patia maltractament físic i psicològic a l’escola i mai va explicar als seus pares la batalla injusta que li estava tocant entaular.

«Tenia 12 anys. ¿Com un nen de 12 anys que va ser estimat ferotgement per tots pensa que la vida és tan difícil que necessita allunyar-se’n? Aquest noi coneixia l’amor cada dia de la seva vida. Ell era el nostre món, el meu món, el món del seu pare, el món de les seves germanes... giràvem al voltant d’ell», van escriure els seus pares a Instagram.

El jove Drayke era un gran fan del bàsquet, «sempre li deia al seu pare i a les seves germanes que seria l’estrella més baixa de l’NBA, perquè pogués formar equip amb Denovan Mitchell i poguessin conquistar el bàsquet».

La commovedora història del Drayke ha sacsejat els Estats Units i, ha tornat a obrir el debat sobre el ‘bullying’ tant als EUA com per tot el món.

El ‘hashtag’ ‘Do it for Drayke’

Després de la mort del Drayke, els pares del nen de 12 anys han volgut iniciar una campanya a les xarxes socials amb el ‘hashtag’ #doitfordrayke perquè les famílies es preocupin per educar els nens a no tenir actituds abusives i d’odi envers ningú.

El Drayke era un exemple d’aquesta educació «el seu propòsit aquí era ensenyar bondat, mostrar amor i ho va fer. Escollia qualsevol com a amic perquè ells en tinguessin un. Una vegada que eres a la colla del Drayke, eres allà per sempre», van publicar els seus pares a Instagram.

Nombrosos usuaris d’Instagram de tot el món estan aprofitant el ‘hashtag’ per enviar missatges reivindicatius en contra de l’assetjament escolar, a favor d’una bona educació i missatges de condol per a la família.