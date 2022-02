La guerra entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso s’ha desencadenat en tota la seva cruesa. Ahir els dos antics amics van exhibir les seves hostilitats davant de les càmeres i amb acusacions creuades que inclouen detectius, dossiers, comissions il·legals i l’obertura d’un expedient informatiu a la presidenta. Tot es va desencadenar per la publicació a El Mundo i El Confidencial d’una suposada operació d’espionatge de la direcció del PP de Casado per treure draps bruts a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Aquest encàrrec s’hauria fet a través d’una empresa de l’Ajuntament de la capital. La cúpula conservadora va negar haver contractat cap empresa de detectius, tot i que va assegurar que sí que li havia demanat informació a la presidenta per un contracte d’1,5 milions d’euros en mascaretes amb què el seu germà, Tomás Díaz Ayuso, s’ha embutxacat una comissió de 280.000 euros.

Després de llegir les informacions en els mitjans, el primer en prendre la paraula ahir va ser l’alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El primer regidor va explicar que ell va conèixer aquest suposat espionatge al desembre i que va iniciar una investigació dins de l’Empresa Municipal de l’Habitatge. La conclusió va ser que no hi havia hagut cap contracte ni reunió entre els empleats i un detectiu per aconseguir informació que pogués desacreditar Ayuso. «Qui deixa per escrit un contracte per informar que espiaran la presidenta?», van respondre amb sorna fonts de la Puerta del Sol en escoltar-ho.

Contraatac ràpid

A la seu del Govern madrileny ja estaven preparant la resposta. La intervenció d’Ayuso va ser una successió de frases que semblaven míssils. I la majoria anaven contra Casado o contra el seu número dos, el secretari general del PP, Teodoro García Egea. A Almeida, i va voler que se li notés, el va salvar, almenys en públic. «Em crec les seves paraules», va afirmar.

Ayuso va començar negant «tràfic d’influències» perquè el seu germà, que fa «26 anys que és comercial sanitari», aconseguís algun contracte de la Comunitat. La política madrilenya va exigir a Casado que demostri amb proves que ella ha comès alguna il·legalitat. Va acusar la direcció d’espiar-la i d’ordir un pla «cruel» per desprestigiar-la per voler presentar-se al congrés del PP de Madrid. Segons aquestes fonts, la direcció del PP no només va encarregar tasques d’espionatge sobre Ayuso i el seu germà. També van demanar esbrinar coses sobre el seu exmarit (Sergio Hernández-Torre), el seu ex xicot (Jairo Alonso) i el cap de Gabinet de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, a qui Gènova acusa d’haver dedicat bona part de les seves jornades a debilitar Casado i García Egea.

En la seva al·locució, la dirigent va admetre que el seu germà es va beneficiar del contracte, però que l’operació, l’abril del 2020, va ser legal. Fonts de la Puerta del Sol van insistir en el fet que en aquelles dates la «necessitat i urgència d’aconseguir material sanitari» era «l’únic objectiu». «Es morien 500 persones al dia!», van dir.

280.000 euros de comissió

La comissió que hauria rebut el germà, no obstant, de la qual en aquests moments no existeixen proves, va arribar a un 18%, segons la direcció de Casado. «Uns 280.000 euros per al germà. És un escàndol», van afirmar a Gènova. En la seva intervenció, Ayuso va informar d’una reunió clau a la qual la va convocar Casado «al setembre». Va explicar que el seu cap li va parlar del contracte i del seu germà i li va assegurar que aquests detalls formaven part d’un «dossier» que li havien filtrat «des de la Moncloa», una cosa que l’executiu de Pedro Sánchez va negar. Fonts de Sol van insinuar que la conversa va ser com «un xantatge». Ella ja havia anunciat, el 31 d’agost, que volia ser presidenta del PP de Madrid i havia demanat a la cúpula que convoqués ja el congrés intern.

Segons fonts de Gènova, en aquelles dates ella va començar una campanya per pressionar Casado amb la data perquè el seu objectiu era «tenir poder i sentir-se acompanyada pel PP» per frenar la investigació sobre el seu germà. Per a Sol, en canvi, la debilitat de Casado li va fer veure Ayuso com «una amenaça» al seu lideratge. La cap de l’executiu va acabar la intervenció demanant que el president depurés responsabilitats. Totes les mirades es van dirigir a García Egea, qui en el Govern autonòmic consideren que ha liderat la campanya per intentar desprestigiar Ayuso. No obstant, la jornada va acabar amb una sola dimissió, la del director general d’alcaldia, Ángel Carromero, implicat en el suposat espionatge.