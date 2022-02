La presentadora de televisió i model mexicana Michelle Pérez Tadeo, coneguda com a Michell Simon, de 29 anys, va ser trobada morta dimarts al sud de la capital mexicana. La Fiscalia General de Justícia de la Ciutat de Mèxic va informar que el seu cos va ser trobat, embolicat en llençols, per treballadors que intentaven apagar un incendi a la carretera Picacho-Ajusco. Les autoritats han obert una investigació per aclarir els fets i trobar els responsables de l’assassinat. La policia està duent a terme inspeccions i interrogatoris a testimonis, segons va explicar Ulises Lara López, portaveu del cos. Familiars i amics de la informadora van denunciar la seva desaparició divendres passat i van identificar el seu cadàver pels tatuatges que tenia als braços.