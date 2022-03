«Per al que podia haver estat... Creieu-me que al final no ha passat gairebé res», confessava amb angoixa a la premsa ahir a la nit una persona clau en el PP de transició. Es referia a l’última escomesa pública d’Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado davant la plana major del partit. La junta directiva nacional de la formació es va reunir ahir en un hotel de Madrid per convocar el futur congrés extraordinari del qual sortirà Alberto Núñez Feijóo com a líder, i la dirigent madrilenya va provocar un terratrèmol que no va deixar ningú indiferent. Allà, cara a cara, amb Casado assegut en una taula principal sobre un escenari, Ayuso va pronunciar un discurs inclement contra l’encara president del partit per haver encarregat que se l’espiés per mirar de desacreditar-la.

La cap de l’executiu madrileny va demanar «no tancar les ferides en fals» i expulsar del partit els que van organitzar aquesta «campanya», per la qual ha hagut d’admetre que el seu germà, Tomás Díaz Ayuso, va cobrar 55.000 euros per un contracte de mascaretes que la Comunitat de Madrid li va concedir a dit. La fiscalia està investigant aquest negoci en concret i d’altres del germà, per si hi va haver tràfic d’influències. Amb el seu discurs, Ayuso va aconseguir fer tres coses alhora: va defensar la seva honorabilitat mentre carregava contra l’encara president del PP, va aprofitar per posar deures a Feijóo (al qual va deixar encarregat «investigar» els «fets gravíssims») i va obligar el líder gallec a pronunciar-se sobre aquesta sospita que penja sobre ella. «És un actiu inqüestionable per al PP. És la presidenta de la Comunitat de Madrid i, per tant, una persona honorable que defensarem perquè no ens presenta dubtes la seva honorabilitat», va afirmar a la sortida del conclave. Respecte la tasca d’analitzar si realment Casado o el seu número dos, Teodoro García Egea, van actuar en contra d’Ayuso per debilitar-la políticament, serà la futura direcció amb Feijóo al capdavant la que haurà de prendre una decisió, segons va apuntar Esteban González Pons, el president del comitè organitzador del congrés. L’encara líder de la Xunta serà entronitzat el 2 d’abril en un congrés extraordinari a Sevilla.

«Mai [el meu Executiu] va beneficiar cap familiar i menys, meu. Ni familiar ni amic», va dir Ayuso, que va estrenar el torn de paraula després que el cap dels populars fes el seu primer discurs de comiat (l’últim serà a la ciutat andalusa). En la seva voluntat d’aparèixer com una víctima de la cúpula sortint (i també per mostrar el seu «dolor per allò viscut», segons fonts del seu equip), Ayuso va arribar a comparar-se amb una icona del PP. «¿Quantes Rites Barberá deixarà aquest partit a la cuneta?». Es referia a l’exalcaldessa de València, que va aparèixer morta d’un infart en un hotel a Madrid després d’anys en què el seu nom va sortir de manera contínua relacionat amb escàndols de corrupció. «Tant de bo s’hagués investigat amb tant detall Pedro Sánchez i altres governs de l’esquerra com membres del partit, la Comunitat de Madrid o la meva família», va seguir. En acabar, segons diversos testimonis, només va aplaudir la meitat de l’auditori.