El Ministeri de Defensa va confirmar ahir que Espanya reforçarà amb 150 militars el contingent desplegat a Letònia, integrats al Battle Group de l’OTAN, a la missió Enhanced Forward Presence (eFP). Es tracta del reforç d’una missió en marxa, qualificat per Defensa com a «ajust operatiu». Aquest augment de tropes a l’exterior, i tan a prop del teatre d’operacions de la guerra d’Ucraïna, no haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats, ja que està contemplat en els acords del Consell de Ministres sobre missions de pau desenvolupades a l’exterior. No hi ha encara una data anunciada per a la sortida del reforç. Són 150 militars que s’uniran a les tasques que estan portant a terme 350 homes i dones actualment desplegats a Letònia.