Un jutge de Barcelona ha rebutjat suspendre el contracte entre el parc científic de la Universitat de Barcelona (UB) i l’empresa Vivotecnia, que té una investigació oberta a Madrid per presumpte maltractament animal, que comportarà el sacrifici de 32 cadells de raça beagle en un experiment per desenvolupar un fàrmac antifibròtic per tractar la fibrosi hepàtica i mielofibrosi. El jutge ha inadmès la petició de mesura cautelaríssima per un defecte de forma.