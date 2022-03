Un periodista nord-americà va morir ahir tirotejat prop d’un lloc de control militar situat al nord-oest de Kíev, un atac que les autoritats ucraïneses han atribuït a les tropes russes. Brent Renaud, el periodista assassinat de 50 anys, havia treballat com a fotògraf i documentalista per a diversos mitjans nord-americans com NBC, HBO o The New York Times i havia informat sobre altres conflictes bèl·lics com les guerres de l’Iraq i l’Afganistan. Durant l’atac que va acabar amb la seva vida també va resultar ferit el fotògraf nord-americà d’origen colombià que l’acompanyava, Juan Arredondo, que es recupera de les seves ferides en un hospital ucraïnès.

«Havíem de filmar la fugida dels refugiats i algú ens va convidar a pujar a un cotxe per travessar el pont. Vam travessar un lloc de control militar i van començar a disparar-nos. El conductor va girar immediatament i van continuar disparant-nos», va explicar després Arredondo a un mitjà local des del llit de l’hospital on va ser atès de les seves ferides. L’incident va tenir lloc a Irpin, una localitat situada a la perifèria de Kíev que està sent severament castigada des de fa dies per les tropes russes que intenten envoltar la capital del país. «El meu amic Brent Reanud va rebre un tret al coll i es va quedar enrere. Allà ens vam separar», va afegir Arredondo. La reacció dels EUA El Govern nord-americà va assegurar poques hores després que la mort d’aquest periodista -qui no havia viatjat a Ucraïna per encàrrec de The New York Times, en contra del que es va assegurar inicialment- tindrà «conseqüències». «Els russos han disparat contra civils, contra hospitals, contra diversos llocs de culte i contra periodistes», va lamentar l’assessor de Seguretat Nacional nord-americà, Jake Sullivan. Renaud és el primer informador estranger que mor a Ucraïna des de l’inici de la invasió russa. El passat 1 de març també va perdre la vida la periodista ucraïnesa de 49 anys Yevhenii Sakun, com a conseqüència d’un bombardeig rus a Kíev, segons va confirmar el Comitè per a la Protecció dels Periodistes.