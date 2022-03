Per primera vegada des del 2018, i posant fi a l’ús d’una de les eines amb què ha estat lluitant per respondre al cop econòmic que ha suposat la pandèmia de coronavirus, la Reserva Federal dels Estats Units va anunciar ahir una pujada dels tipus d’interès, que des de l’inici de la pandèmia es trobaven pràcticament a zero i queden ara en la forquilla entre 0,25 i 0,5%. Amb el pas i l’anunci que es planegen diverses pujades més aquest any, la institució intenta frenar la inflació.