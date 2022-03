Vint-i-tres dies després que Rússia iniciés la guerra a Ucraïna, el president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, van mantenir ahir una videoconferència per a abordar la crisi. En l’esperada conversa, que va durar poc menys de dues hores, el president estatunidenc va «descriure» al seu homòleg xinès les «implicacions i conseqüències si la Xina dóna suport material a Rússia» en els seus «brutals atacs contra ciutats i civils d’Ucraïna» segons el breu comunicat de la Casa Blanca sobre la conversa.

És un advertiment que ja havia avançat el dia abans el secretari d’Estat, Anthony Blinken, però l’Administració estatunidenca no ha detallat públicament quines sancions imposaria a Pequín. Washington creu que Rússia ha demanat ajuda militar a la Xina, però tant el Kremlin com Pequín han negat que s’hagi produït aquesta sol·licitud. Els EUA temen també que la Xina pugui prestar ajuda econòmica a Moscou per a eludir les sancions internacionals.

Xina va donar una versió de la conversa molt abans i molt més extensa. Xi va posar un dels seus focus en la denúncia de «sancions de gran abast i indiscriminades». «Si s’escalen més, poden provocar serioses crisis en l’economia global i en comerç, finances, energia, aliments i cadenes industrials i de subministrament», va advertir.

A més, Xi va reclamar que «els EUA i l’OTAN tinguin també un diàleg amb Rússia per a bregar amb el punt crucial de la crisi d’Ucraïna i alleugin les preocupacions de seguretat tant de Rússia com d’Ucraïna».