L’emir de Dubai no podrà veure els seus fills. Així acaben els gairebé tres anys de plets judicials entre el xeic Mohamed bin Rashid al Maktum i la que va ser la seva sisena dona, la princesa Haya. Un jutge del Regne Unit ha dictaminat que el també primer ministre dels Emirats Àrabs Units (EAU) va abusar de la seva exdona de manera tan exorbitant» que se li ha prohibit tenir contacte cara a cara amb els fills que comparteixen, Jalila, de 14 anys, i Zayed, de 10. «El comportament del pare cap a la mare dels seus fills és abús domèstic», ha conclòs el magistrat de família més important d’Anglaterra i Gal·les, Sir Andrew McFarlane.

«Va mostrar constantment un comportament coercitiu i controlador respecte a aquells membres de la seva família que considera que es comporten en contra de la seva voluntat», ha dictaminat McFarlane al Tribunal Superior de Londres aquest dijous. La cort també obliga el governant de Dubai a proporcionar 663 milions d’euros per a la seguretat i el manteniment a llarg termini dels dos petits. A partir d’ara, el xeic Mohamed només podrà comunicar-se amb els seus fills a través de trucades i missatges.

Divorci de 600 milions

Només la princesa Haya, germanastra del rei Abdalá II de Jordània, compta amb la custòdia de Jalila i Zayed i determinarà tot allò relacionat amb la seva educació i la seva salut. «Esperar compartir la responsabilitat parental amb algú que no et veu com a mare o que no pot esmentar el teu nom sobre el paper no sembla que hi hagi alguna cosa a compartir allà», ha dit Haya en audiència oral. L’any passat es va atorgar a la jordana un acord de divorci potencialment rècord que podria superar els 600 milions d’euros per protegir-la a ella i els seus fills del xeic.

També aquesta cort britànica va dictaminar anteriorment altres abusos sobre Haya i altres membres femenins de la seva família reial. El xeic Mohamed va orquestrar els segrestos i confinament de dues de les seves altres filles, la princesa Latifa i la princesa Shamsa. A la seva sisena dona, Haya, la va sotmetre a una campanya d’«assetjament i intimidació» que va incloure el pirateig del seu telèfon i els de cinc dels seus associats, inclosos dos dels seus advocats, fent ús del software Pegasus. A més, durant els procediments judicials, els agents de l’emir de Dubai van intentar comprar una propietat de 35 milions d’euros al costat de la residència britànica d’Haya.

Fugida al Regne Unit

Davant els abusos creixents, la princesa es va veure forçada a fugir de Dubai amb els seus dos fills l’abril del 2019. Haya temia per la seva seguretat després d’haver-se descobert que mantenia una aventura amb un guardaespatlles. Quan va arribar al Regne Unit, va iniciar els procediments legals mentre quatre membres del seu equip de seguretat li feien xantatge. «Les circumstàncies en què la mare s’ha vist obligada a cuidar els nens des de la seva arribada a Anglaterra estan fora del comú», ha afirmat McFarlane.

«La necessitat d’evitar qualsevol possibilitat que els nens puguin ser segrestats», com li va passar a les seves germanastres Latifa i Shamsa, «ha significat que les seves vides estan més estretament restringides», ha afegit el jutge. Ara, Haya, Jalila i Zayed poden iniciar una nova vida sense pors.