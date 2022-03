La trajectòria prèvia de «vergonyosa inacció» i de «paràlisi» dels organismes internacionals respecte als conflictes va pavimentar el camí per a la invasió russa d’Ucraïna, ha denunciat avui Amnistia Internacional (AI), que ha reclamat una remodelació de l’ordre global a l’altura dels desafiaments que afronta el món.

«Francament, el Consell de Seguretat de l’ONU s’hauria d’anomenar Consell d’Inseguretat de l’ONU. Va fracassar una vegada i una altra en actuar davant el cop militar a Birmània, en la presa per part dels talibans de l’Afganistan, en el conflicte persistent a Síria», ha afirmat la secretària general d’AI, Agnès Callamard, en la presentació a Johannesburg del seu informe anual dels drets humans del 2021.

«La seva vergonyosa inacció, juntament amb la paràlisi continuada d’altres organismes multilaterals i l’absència de rendició de comptes dels estats poderosos durant dècades, no només el 2021, ha ajudat a pavimentar el camí per a la insolència de Rússia envaint Ucraïna en violació del dret internacional», ha dit Callamard.

Llegat de debilitament

D’acord amb la secretària general, tot i que «sempre hi ha conflictes», l’últim informe anual d’AI —que va examinar la situació dels drets humans en un total de 154 països— mostra que «el 2021 n’hi va haver més», en sumar-se les noves crisis bèl·liques a les preexistents, i que això va fer encara més plausibles situacions com la d’Ucraïna.

El cas concret de Rússia s’assenta, segons la secretària general, en el llegat de debilitament de la capacitat internacional per fer front als problemes de seguretat, amb exemples de violacions prèvies que van des de la mateixa actuació russa a Síria —amb crims de guerra com bombardejos d’escoles— fins a la invasió nord-americana de l’Iraq fa dues dècades.

Atès que AI va elegir Sud-àfrica per presentar el seu informe a fi de denunciar que les àrees més vulnerables del món, com l’Àfrica subsahariana, van ser les que més van patir les inequitats mundials durant 2021 (com el repartiment desigual de les vacunes contra la covid), Callamard també s’ha pronunciat sobre la «desconcertant» postura de molts líders africans davant la invasió d’Ucraïna. «Bastants es van quedar en silenci. És extremadament desconcertant i no augura res de bo per al lideratge africà», ha lamentat la responsable d’Amnistia.

La secretària general d’aquesta organització a favor dels drets humans ha assegurat que, tot i que es poden trobar explicacions a aquesta «ambivalència» dels líders africans, com una crítica dels dobles estàndards d’Occident o la «lleialtat» a Rússia pel seu recolzament històric en les lluites per la descolonització, aquestes raons empal·lideixen davant la gravetat de l’agressió comesa per Rússia.

«La invasió a Ucraïna és extremadament greu; no és només una violació més de les lleis internacionals. És molt greu en termes d’escalada de la inseguretat del sistema internacional [...]. És una catàstrofe per al planeta sencer», ha recalcat aquesta activista d’origen francès. «Necessitem formes diferents d’imaginar el futur i el sistema internacional [...]. Necessitem que els líders africans tinguin un paper a l’hora de repensar i dir que tindran un rol en aquestes crisis globals. No fan això quan passen de puntetes, no estan expressant lideratge, tornen al vell manual de la guerra freda», ha sentenciat.