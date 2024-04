Catorze entitats veïnals de Lloret de Mar demanen el compromís municipal de tancar l'abocador el 2030

Catorze entitats veïnals de Lloret de Mar (Selva) demanen el compromís de l'ajuntament perquè l'abocador que hi ha al municipi tanqui abans de començar el 2030. Les entitats ho recullen en una moció que presenten en el plenari d'aquest dilluns on recorden que l'abocador s'hauria de segellar el 31 de desembre del 2029 i per això consideren que el consistori hauria de començar a treballar en el pla de clausura per garantir que es compleix amb aquest termini. Per altra banda, el moviment veïnal demana a la Generalitat que estudiï alternatives per tots els municipis que venen a Lloret de Mar a tirar la fracció de rebuig.

Les associacions de veïns de Roca Grossa, Lloret de Dalt, Mas Romeu, el Rieral, el Molí – Mas Vilà – Can Ribalaigua, el Nucli Antic, Mas Baell – Can Carbó, Fenals – Santa Clotilde, Condado del Jaruco, Els Pinars, Lloret Blau, Costa d'en Gallina, Lerbycop i SOS Lloret han presentat una moció en el plenari de l'Ajuntament de Lloret de Mar d'aquest dilluns 29 d'abril. El motiu és arrencar el compromís municipal per tal que l'abocador que hi ha al municipi tanqui en la data prevista que marca el projecte bàsic signat el 2005.

En aquell moment es va estipular que el Dipòsit Controlat de Residus Sòlids tindria una vida útil de 24 anys i això significa que caldria tancar-lo el 31 de desembre del 2029. Per això les entitats veïnals volen aconseguir que el consistori aprovi aquesta moció i es comprometi a no allargar-ne la vida útil. Els veïns asseguren que l'abocador els genera moltes molèsties per les olors que desprèn i asseguren que en els dies que fa molt de vent fins i tot arriben al nucli antic. També per les substàncies gasoses que desprèn i les micropartícules que emet.

Però més enllà d'això recorden l'enorme trànsit de camions que hi ha en aquesta zona, ja que avui dia s'hi aboquen els residus de bona part dels municipis de la Selva, el Gironès, el Baix Empordà i alguns de l'Alt Maresme.

10.000 tones anuals

Per altra banda, els veïns recorden que el dipòsit es troba en una zona boscosa que forma part del massís de l'Ardenya-Cadiretes i està a menys de 2 km del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). A més, també té diversos barris a un radi d'entre 1 i 2,5 km.

Per això demanen al consistori que comencin a redactar el pla de clausura del dipòsit de residus per tal que pugui fer-se efectiu el 31 de desembre del 2029. Aquest document haurà de fixar els costos de manteniment derivats del tancament i com es gestionarà l'espai una vegada tanqui. Aquest temps, però, haurà de servir a l'Agència de Residus de Catalunya perquè trobi una alternativa a on abocar tots els residus que s'hi aboquen.

De fet, des de fa un any es va ampliar fins a les 10.000 tones anuals el volum de deixalles que s'hi tiren, després que la Generalitat tanqués de forma definitiva l'abocador de Solius (Baix Empordà). Per això en la moció també demanen que el govern local no permeti l'entrada de deixalles de més municipis dels que ja hi ha actualment i que instin a la Generalitat a trobar un altre lloc on portar la fracció de rebuig de tots els que hi van avui dia.