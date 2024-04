Els Bombers han atès un centenar d'avisos des de diumenge a causa de la pluja

Els Bombers de la Generalitat han atès 106 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de les vuit del vespre de diumenge i les sis de la tarda d'aquest dilluns, segons l'últim balanç que ha fet el cos d'emergències. En les dues últimes hores se n'han atès una cinquantena, especialment a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (20), seguida de la Sud (17), de la Centre (7), de la de Girona (4) i de la de Lleida (1). En la majoria de casos han estat requerits per resoldre problemes per acumulació d'aigua, caiguda de branques o arbres, sanejaments o per incidències amb el cablejat a la via pública. El cos afirma que no hi ha hagut cap servei amb afectacions destacades.

La pluja continua caient amb insistència aquest dilluns a la tarda, fet que es comença a notar, per exemple, en el cabal dels rius. En aquest sentit, Protecció Civil, que manté activada des de fa cinc hores la fase d'alerta del pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluja al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona, ha alertat de la crescuda del Besòs a l'altura de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) i del Ripoll a l'altura de Montcada i Reixac (Vallès Occidental).

Protecció Civil també explica que el Parc Fluvial del Besòs ha activat la fase d'alerta del seu pla d'emergència. El cos recomana no acostar-se ni a peu ni amb vehicle a les zones inundables.