El PP s’ha començat a reconstruir després del terratrèmol del febrer. Els conservadors van iniciar ahir a Sevilla el 20è congrés del partit, un número rodó amb què volen deixar enrere unes ferides que es recordaran durant dècades. Alberto Núñez Feijóo ja ha elegit les dues persones que vol que l’ajudin en aquesta missió: Cuca Gamarra, des del càrrec de secretària general, i Elías Bendodo, com a coordinador general. L’elecció d’aquest darrer és un premi a Juanma Moreno, president de la Junta d’Andalusia, que el va animar a fer un pas endavant quan, a mitjans de febrer, va saltar a la llum pública la guerra entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso.

Feijóo es va dirigir ahir a última hora al partit i va demanar als seus que pensin en el que el PP ha fet «per Espanya» en «els pitjors moments» i es creguin ja que tornaran al Govern. «Jo he vingut aquí per guanyar i per governar!», va repetir dues vegades entre aplaudiments. «Reivindico el PP de les majories contundents, les que hem aconseguit a Galícia, però no només a Galícia. Reivindico el PP de les majories absolutes d’Aznar i Rajoy. Aquest és el nostre objectiu», va continuar mentre aixecava els assistents al Palau de Congressos de Sevilla de les seves cadires. I va ser molt clar en afirmar que «el meu compromís no té data de caducitat». Per si algú creu que, si falla en les properes generals, claudicarà.

En primera fila l’escoltaven tots els presidents autonòmics, Ayuso inclosa, i el comentari es va entendre dirigit a ella. La presidenta de la Comunitat de Madrid havia dit minuts abans, en la intervenció de tots els líders territorials, que no han arribat a Sevilla només per guanyar «un congrés». «Hem vingut per guanyar eleccions», va continuar. La convivència entre el nou líder i Ayuso promet. Tots dos es van creuar alguns missatges entre línies. Feijóo va reclamar «unitat» i «lleialtat» al partit i va destacar la necessitat peremptòria que així sigui en el cas dels presidents autonòmics. «És l’única condició innegociable», va afegir.

Als de Gamarra i Bendodo, el dirigent gallec va sumar dos noms més. Primer, el de José Antonio Monago, que estarà al capdavant del comitè de drets i garanties. «Per si cal apagar algun incendi», va fer broma. El segon nom és el de Diego Calvo, president del PP de la Corunya, a qui assigna la presidència del comitè electoral. La resta d’integrants de la futura direcció, que continua generant molts nervis internament, els revelarà demà després de la primera reunió del comitè executiu nacional.

Madrid vol tenir molt pes

Cal veure el pes que tindrà en aquest nucli dur Madrid, després que l’aliança entre Moreno i Feijóo hagi portat Bendodo a un lloc clau. A més de la presència al comitè executiu i la junta directiva, a l’entorn d’Ayuso reconeixen estar «convençuts» que la comunitat madrilenya estarà «molt ben representada». Alguns dirigents madrilenys insistien que hauran de tenir «un càrrec potent» que els situï «al lloc que mereixem».

Feijóo va avançar algunes pinzellades en assumptes clau. Com ja va fer durant les seves visites a Catalunya i Euskadi en la campanya interna, va tornar a defensar el PP com «el partit del bilingüisme cordial», insistint que «les llengües no es combaten, sinó que es respecten» i que «els idiomes no estan per enfrontar, sinó per unir». És una esmena a la totalitat de la política lingüística de Casado i que promet ser un senyal d’identitat del nou PP.

En la jornada d’ahir José María Aznar i Mariano Rajoy van tenir un paper principal. Tots dos van parlar de manera consecutiva (Aznar telemàticament per haver donat positiu de covid) davant del plenari amb una idea comuna: el PP té capital humà i una capacitat de gestió demostrada que el tornarà a portar a la Moncloa de la mà de Feijóo.