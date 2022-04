La «brutal» guerra a Ucraïna torna a centrar ahir i avui la reunió ministerial d’Exteriors de l’Aliança Atlàntica, la primera després de conèixer-se les atrocitats comeses a Butxa i en altres llocs del país i que demostren, segons el parer del secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, «la veritable naturalesa de la guerra» llançada pel president rus Vladimir Putin. En arribar a la cita, en què també participa el ministre ucraïnès Dimitro Kuleba, va insistir que els plans de Putin de controlar «tota Ucraïna i reescriure l’ordre internacional» no han canviat i va avisar que cal preparar-se per a una llarga guerra de «mesos o fins i tot anys» i continuar rearmant Ucraïna.

«Estem en una fase crítica de la guerra. Veiem que Rússia està retirant forces del nord per reforçar-les, rearmar-les i després traslladar-les a l’Est, on esperem una gran ofensiva», va explicar Stoltenberg , qui va reiterar, com ja va apuntar en la presentació de la cita dimarts, que l’objectiu de Putin segueix sent controlar tot el Donbàs i establir una mena de pont terrestre amb Crimea. Tot i aquest canvi de tàctica, també va insistir que «no hi ha indicis» que indiquin que el president rus hagi canviat el seu objectiu de fer-se amb el control de tota Ucraïna.