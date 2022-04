Més de 3.000 persones s'han aplegat a Perpinyà per mostrar el seu suport incondicional a la líder de Reagrupament Nacional (RN), Marine Le Pen, al míting final de campanya per les presidencials franceses. El partit d'extrema dreta ha escollit a consciència on fer l'acte: Perpinyà és l'única gran ciutat on governa RN de la mà de Louis Aliot. L'interior del Parc de les Exposicions s'ha omplert de banderes, crits de "Marine presidenta!" o "Guanyarem!" i tampoc hi han faltat sonores xiulades contra Macron. "Canviar la política vol dir canviar els polítics; hem de canviar el país i això depèn de vosaltres", ha exhortat Le Pen a l'auditori, instant els seus seguidors a no quedar-se a casa aquest diumenge.

Tot i que el discurs de la candidata d'extrema dreta estava fixat per a dos quarts de set, abans de les cinc de la tarda ja hi havia cues a les portes del Parc de les Exposicions. Centenars de persones, la majoria amb banderes o paravents blaus amb el lema 'Marine presidenta', s'aplegaven a l'exterior. Abans d'entrar a l'auditori, controls de seguretat. I un cop ja a l'interior, música estrident i merchandising per fer més distreta l'espera fins que comencés el míting final de la primera volta de les presidencials.

Els assistents ja han començat a escalfar l'ambient fent onejar banderes -no hi ha faltat la tricolor- i corejant lemes a favor de la candidata d'extrema dreta. Que RN aplega simpatitzants de totes les edats també s'ha fet evident. Entre el públic, tant joves com persones d'edat avançada esperaven veure en directe la que, segurament, serà qui acabarà enfrontant-se amb l'actual president en segona volta.

De fet, els sondejos de les últimes hores recullen un clar ascens de la candidata d'extrema dreta. Segons les enquestes, Marine Le Pen pot acabar acaparant fins al 20% del vot a la primera volta, només set punts per sota de Macron. La segona tanda de votació serà el 24 d'abril i aquí els darrers sondejos auguren un estret frec a frec amb Macron i, fins i tot, alguns preveuen que Le Pen superi l'encara president.

Així ho esperen, de fet, els qui aquest diumenge tenen clar que posaran el seu nom dins l'urna. Entre els assistents al míting hi havia Veronique, que viu a 20 quilòmetres de Perpinyà i que ha volgut acostar-s'hi per veure Le Pen en directe. "Crec fermament que serà la propera presidenta, perquè ja s'ha presentat i perquè penso que ara és el moment", ha assegurat a les portes del Parc de les Exposicions. "Tindrà els vots, el suport exterior i parla de coses que abans eren tabú i ara no ho són. Anirà bé", ha afegit.

També ho veu així Rosí: "És la millor. Estic segura que serà la presidenta perquè proposa moltes coses positives i té un bon programa. Jo votaré Reagrupament Nacional". Alguns dels assistents han vingut de lluny. Com Julien, que viu a París. "Penso que és la candidata perfecte. Espero que sigui la presidenta i penso que és la candidata més apta per dirigir el país", ha afirmat.

Discurs patriòtic

Marine Le Pen ha aprofitat el seu darrer acte de campanya per repassar a fons el programa electoral de RN. Ha parlat gairebé tres quarts d'hora. De fet, al míting tan sols hi ha hagut dos discursos. El de la candidata i el de l'alcalde de Perpinyà, Louis Aliot, que ha estat el primer a sortir.

Aliot ha defensat el programa del partit i ha afirmat que les idees de Reagrupament Nacional són "les majoritàries". També ha emplaçat els assistents a no escoltar aquells que diuen que "no som capaços de governar". L'alcalde de Perpinyà també ha cridat a la calma i ha afirmat que "l'objectiu no és la revenja" sinó que el que cal fer és "reagrupar" el poble francès i "viure millor". Aliot també ha emplaçat els presents a sortir a votar diumenge i ha afirmat que, veient el Parc de les Exposicions tan ple, "el poder ja començar a tremolar".

Aparició estel·lar de Le Pen

Després, música i llums per donar entrada a Marine Le Pen. La candidata ha sortit a l'escenari amb els braços estesos, passant per sota una gran 'M' que recorda el seu lema de campanya: 'M la France'. L'ha rebuda una onada de banderes, aplaudiments i clams dels més de 3.000 assistents. De fet, el crit que han corejat més ha estat el de "Marine presidenta".

Durant la seva intervenció, Le Pen ha desgranat tot l'ideari de RN. Ha promès lluitar per l'habitatge, per revertir l'atur, per fomentar l'ocupació i ha fet un clar discurs antiimmigratori. "Ser francès no és una qüestió administrativa; és un honor", ha dit. "Només ho serà qui s'ho mereixi, un immigrant en situació irregular ja no serà mai més regularitzable, som nosaltres els qui decidim qui entra i qui surt del nostre país", ha insistit Le Pen.

Crida a votar

Al final, ha llançat un clar missatge als seus seguidors, demanant-los que aquest diumenge vagin a votar: "Hem de canviar el país i això depèn de vosaltres". La candidata d'extrema dreta ha tancat l'acte, de nou, amb música i ha permès a alguns dels assistents pujar a l'escenari donant una imatge de bany de masses final.