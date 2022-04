Les atrocitats comeses a pobles com Butxa i Borodianka, que durant setmanes van fer d’escut de l’avenç de l’Exèrcit rus sobre Kíev, han commocionat el món per la reguera de cadàvers de civils descoberts, alguns lligats de mans i amb clars signes d’haver estat executats, després de la retirada de les forces russes. El Govern ucraïnès acusa directament Moscou, i Rússia respon que es tracta d’un «muntatge», alhora que múltiples veus s’han fet sentir per exigir que aquests fets siguin jutjats a tribunals internacionals com a crims de guerra. Fins i tot s’han aixecat veus que parlen d’un genocidi.

Tot i això, malgrat la gran commoció per aquest descobriment, al qual se suma el brutal setge de Mariúpol o l’atac indiscriminat a Kramatorsk en una estació ferroviària on centenars de civils esperaven agafar un tren per fugir, diversos experts indiquen que la investigació i el posterior enjudiciament dels responsables de les matances esdevingudes seran complicats, portaran anys i, fins i tot, podrien no completar-se.

Investigadors ucraïnesos han començat a anar poble per poble per recollir proves i parlar amb la seva gent, treballant amb forenses per als informes mèdics.. Tant experts ucraïnesos com internacionals consideren que hi ha «elements que corroboren que aquests crims han estat comesos», diu Sergei Petukhov, professor de Dret Internacional i exviceministre de Justícia d’Ucraïna.

Amb el suport d’una quarantena de països, la fiscalia del TPI ja va obrir el març passat una investigació sobre els crims a Ucraïna. Tot i això, hi ha uns grans obstacles a la possibilitat de jutjar, en un tribunal internacional, els crims a Ucraïna o a imputar Putin. El primer, la tasca intricada d’establir quin és el tribunal amb més possibilitats de tenir èxit. De fet, el Kremlin va revocar el 2016 la signatura de l’Estatut de Roma i això significa que en cas d’una ordre de detenció internacional, els seus ciutadans només podrien ser arrestats en països que acceptin la seva jurisdicció, mai a Rússia. Ucraïna tampoc és un Estat signant de l’Estatut de Roma, i per això el fiscal del TPI ha de comptar amb l’aval de Kíev. Una altra opció és crear un tribunal penal internacional específic.