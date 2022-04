El PP celebrarà el congrés autonòmic de Madrid els dies 20 i 21 de maig. Serà el primer conclave intern i, a partir d’aquí, s’aniran produint la resta amb l’objectiu que la majoria dels congressos pendents tinguin lloc abans de l’estiu. Alberto Núñez Feijóo complau així Isabel Díaz Ayuso i busca un gest definitiu després de l’enfrontament entre la presidenta de la Comunitat de Madrid i l’anterior direcció nacional, que es negava a convocar-lo perquè Ayuso no accedís al lideratge del PP madrileny. Amb el congrés a la segona part del mes de maig es compleix el guió previst per Ayuso, que prepara un maig polític en què destacarà el seu perfil propi. El 4 de maig hi haurà un gran acte per reivindicar la victòria electoral de fa un any.