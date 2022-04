Tres mesos després de la seva creació, la comissió que investiga els abusos a menors a l’Església portuguesa segueix endavant amb el seu treball malgrat els obstacles. L’equip, impulsat per la Conferència Episcopal lusitana i liderat pel psiquiatre infantil Pedro Strecht, ha valorat positivament la recollida d’un total de 290 testimoniatges fins ara -un element clau per a la recerca- encara que reconeix les dificultats per aconseguir convèncer a una part de les víctimes d’abusos, especialment aquelles que compten amb més edat i amb menor accés a la informació.

Paral·lelament, els investigadors tracten d’aconseguir la plena col·laboració dels bisbes de les 21 diòcesis del país, alguna cosa que encara no han aconseguit en alguns casos. «La contribució dels bisbes de l’Església és fonamental», va assegurar la sociòloga Ana Nunes d’Almeida.