Alberto Núñez Feijóo centrarà la seva estratègia d’oposició en l’economia, en mostrar-se com el valor segur que necessiten els espanyols davant les incerteses provocades per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, i per això considerava urgent tancar la ferida amb la patronal CEOE que va deixar oberta Pablo Casado. L’exlíder del PP, el partit que tradicionalment s’havia entès millor amb els empresaris, va viure tres anys amb una interlocució mínima amb Antonio Garamendi i molta desconfiança mútua. Casado mai no va entendre que el cap de la patronal tingués prou sintonia amb el Govern de Pedro Sánchez que el portés a signar una dotzena d’acords econòmics amb ell: des de la primera pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins a la reforma laboral, passant pels ertos en plena pandèmia. Tampoc li va perdonar mai a Garamendi que tragués importància als indults concedits als presos del procés. Per la seva banda, el cap de la CEOE sempre va destacar la necessitat de forjar consensos davant la urgència social provocada per la pandèmia de la covid.

Feijóo es va reunir ahir amb Garamendi a la seu de Gènova, una trobada de gairebé una hora en què li va explicar les idees generals de la proposta fiscal que posarà negre sobre blanc aquesta mateixa setmana i que enviarà al Govern, als empresaris i als sindicats, amb els quals també es va reunir ahir. El president del PP va defensar davant de tots ells el seu pla per reduir l’IVA i l’impost especial d’hidrocarburs i també corregir l’impacte de la inflació en alguns trams de l’IRPF «a les rendes mitjanes i baixes de manera temporal», segons va informar Juan Bravo, el nou vicesecretari econòmic del partit.