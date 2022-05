L'exprimer ministre socialista francès Manuel Valls es presentarà a les legislatives franceses de juny amb el partit del president, Emmanuel Macron, per la circumscripció de francesos que viuen a Mònaco, Andorra, Portugal i Espanya, segons han indicat aquest dimarts mitjans locals.

Valls, de 59 anys, tornarà així a la política francesa que va abandonar el 2019 per encapçalar una candidatura de centre a l'Alcaldia de Barcelona, la seva ciutat natal, on no va aconseguir el poder.

El polític, que va deixar el Partit Socialista en el qual va militar des dels 17 anys després de les presidencials del 2017, en les quals va recolzar a Macron, va ser diputat per la circumscripció d'Essone, als afores de París, fins que el 2018 es va llançar a la política municipal barcelonina.

El 2017 es va presentar com assimilat al partit del president i va aconseguir una victòria ajustada davant una rival d'esquerres per només 139 vots.

Durant els últims anys va tornar a França, on era comentarista polític i se'l va poder veure a la festa de celebració de la reelecció de Macron el passat 24 d'aril, encara que fonts del partit del president van afirmar que no havia estat convidat.