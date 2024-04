Descobreix com eliminar les taques de greix de la roba

Netejar la roba és molt difícil quan hi ha taques. Segons la taca podem tenir certs problemes i fins i tot, no aconseguir treure-les. El greix és molt difícil d'eliminar de la roba perquè s'absorbeix molt ràpidament pels teixits. Sovint, tot i rentar la roba, sol quedar un petit rastre de greix. Avui us explicarem com acabar amb les taques de greix d'una forma ràpida, fàcil i efectiva.

El primer pas per poder treure les taques de greix és la rapidesa. És igual l'origen de la taca, cal actuar-hi ràpid perquè no s'eixugui i penetri a les fibres de la roba. El segon pas consisteix a intentar retirar l'excés de salsa o greix amb un paper absorbent i no fregar. D'aquesta manera, el que evitarem és que la taca es faci molt més gran.

No hem de començar a posar productes sobre la roba per intentar eliminar una taca. Abans de provar qualsevol producte o llevataques cal llegir l'etiqueta de la peça, ja que és fonamental conèixer les instruccions de rentatge i de quins teixits està composta.

Com treure les taques de greix de la roba?

Un dels millors consells que hi ha a l'hora d'enfrontar-se a una taca de greix és no posar-la amb aigua, al contrari. L'única cosa que s'aconsegueix és empitjorar-la i més si es frega.

Com acabar amb les taques de la roba / freepik

Hi ha diversos remeis casolans que serveixen per posar fi a aquest tipus de taques, tot dependrà de si es tracta d'un teixit delicat o resistent. Aquestes són les diferents opcions que hi ha per treure les taques de greix:

Teixits resistents: no hi ha res millor que posar una mica de detergent de rentaplats sobre la taca i deixar-lo actuar.

no hi ha res millor que posar deixar-lo actuar. Teixits delicats: el millor és fer servir un sabó més suau , com el detergent líquid o el sabó de mans, per eliminar la taca.

el millor és fer servir , com el detergent líquid o el sabó de mans, Teixits molt resistents: la taca que ha deixat el traç de pernil salat que ha caigut sobre el texà es pot treure amb alcohol. Poseu unes gotes d'alcohol sobre la taca i deixeu actuar uns minuts.

Truc extra

El truc definitiu per acabar amb les taques de greix de la roba és utilitzar bicarbonat. "La_Ordenatriz" mostra al seu compte d'Instagram com acaba amb aquest tipus de taques emprant bicarbonat. Segons explica Begonya Pérez, que està darrere del perfil de "La_Ordenatriz", cal posar detergent de rentaplats o sabó de mans -la utilització d'un o altre dependrà del teixit que s'hagi tacat- sobre la taca i cobrir-lo amb bicarbonat. La barreja es deixa actuar una mitja hora i es renta la peça amb normalitat.