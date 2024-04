Ribera admet que Sánchez està “abatut” però “ha de seguir”: “Queda molt per fer”

La vicepresidenta tercera del govern espanyol i responsable de Transició Ecològica, Teresa Ribera, admet que el president Pedro Sánchez està “abatut” però afirma que “ha de seguir”. En una entrevista al diari ‘El País’, Ribera defensa que “queda molt per fer” en el govern espanyol i que “la ràbia també és un element de fortalesa”. La també candidata del PSOE a les europees assegura que aquests anys han “estat molt durs” pel líder dels socialistes i que “qualsevol pot acabar trencant-se”. Ribera diu que no ha parlat amb Sánchez des de dimecres, perquè està “aïllat”, però nega que la seva decisió sigui una tàctica política. De fet, considera “miserable” que el PP i part de la premsa “intentin qüestionar l’honestedat” de la carta de Sánchez.

“En aquest procés acumulat d’atacs tan prolongat en el temps, s’ha ofert sovint una imatge deshumanitzada del president, caracteritzat per com un personatge fred, impertorbable, a qui res li afecta, a qui només li interessa aferrar-se al poder”, lamenta Ribera.

Segons ella, la denúncia contra l’esposa de Sánchez, Begoña Gómez, és només “la gota que va fer vessar el got”. “El dimecres al matí estava molt afectat, però crec que ha estat un procés d’acumulació”, afirma la vicepresidenta tercera. Segons ella, després de les eleccions municipals i autonòmiques de l’any passat, Sánchez també va viure un “moment dur” en el que es va concentrar a reflexionar “i del que va sortir la convocatòria electoral” del 23-J.

Ribera destaca que “Sánchez ha d’aixecar-se i seguir endavant” i tot i que diu que al final la decisió és purament personal, es mostra “convençuda” que la força de la legitimitat del seu govern i el sentir-se “recolzat” és “crucial”.

“Si segueix, s’acaba el soroll, no n’hi ha cap dubte. I si no segueix, el partit haurà de reflexionar sobre com resoldre aquesta situació, amb la Constitució a la mà”, conclou.