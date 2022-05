El Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (Pacma) ha avisat aquest dimarts que un cavall ha mort a la Feria de Abril de Sevilla, víctima de la "calor i el sobreesforç al qual són sotmesos els animals" en aquest esdeveniment.

El Pacma detalla que l'animal hauria mort durant el cap de setmana a l'avinguda Presidente Afolfo Suárez, prop del recinte firal, atès que "diversos animals haurien defallit durant la celebració, tal com ha passat en anys anteriors", per la qual cosa reclama a l'Ajuntament de Sevilla i a la Junta d'Andalusia "la paralització immediata de l'ús d'animals".

Així, el partit insisteix en "la crua explotació a la qual són sotmesos els animals durant la coneguda Feria de Abril de Sevilla, que ha tornat a celebrar-se després de dos anys d'aturada a causa de la pandèmia". El retorn de l'activitat ha tret al carrer milers d'animals, sobretot cavalls, per ser utilitzats com a mitjà de transport de locals i visitants. Els carrers, plens de llums i escàndol, combinats amb l'augment de volum de la feina, podrien estar sotmetent els animals a altes cotes d'estrès.

La formació animalista rememora que ja ha formulat denúncies anteriorment respecte a la Feria de Sevilla, recordant el cas d'un "cavall que el 2016 es va desplomar i no era capaç d'aixecar-se", així com "la mort d'un altre equí de tir, probablement per la falta d'aigua i exposició a altes temperatures sense lloc on guarir-se del sol". "El 2018 també va morir un altre cavall en condicions similars, sent denunciat en aquest cas per la Policia Local de Sevilla, que va explicar que el seu responsable no l'havia alimentat en tot el dia i que patia una malaltia estomacal", agrega.

Per això, la formació animalista ha exposat que suspesa "mesures legals responsabilitzant tant a l'Ajuntament de Sevilla com a la mateixa Junta d'Andalusia, que porten anys posicionant-se al costat de l'explotació animal i no ha mostrat cap mena d'intenció de buscar alternatives".