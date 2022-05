Paralitzen l’evacuació de civils de la indústria metal·lúrgica de Mariúpol

L’evacuació de més habitants de la ciutat portuària de Mariúpol, al mar d’Azov, està paralitzada. Un centenar de persones van ser evacuades durant el cap de setmana de l’enorme planta d’Azovstal, el darrer reducte de resistència ucraïnesa en aquella ciutat de la regió del Donbàs, que està gairebé totalment sota control rus. S’esperava una segona evacuació ahir, però a la tarda seguia sense haver-hi indicis de moviment.

Dos tot terrenys blindats de l’ONU i altres vehicles d’oenagés internacionals, així com periodistes, els esperaven als afores de Zaporiyia, ciutat a uns 200 quilòmetres al nord-oest i encara sota control ucraïnès, on hi ha un centre d’acollida de refugiats. L’evacuació s’esperava dur a terme «malgrat les dificultats», segons va informar l’alcaldia a través d’un missatge a Telegram. En ell demanava als que fossin evacuats que acudissin al punt de reunió.

L’alcaldia de Mariúpol esperava que durant el dia arribessin a Zaporiyia els civils que diumenge van ser evacuats, però van quedar atrapats a mig camí. La ciutat de Zaporiyia espera l’arribada del comboi amb tècnics municipals, metges i organitzacions humanitàries preparats per atendre’ls.