Quan el reporter d'EL PERIÓDICO Marc Marginedas va quedar finalista del prestigiós premi Cirilo Rodríguez l'any 2013, va demanar en el seu discurs que els mitjans de comunicació seguissin apostant per la cobertura dels conflictes perquè no caiguessin en l'oblit. Llavors, Marginedas no sabia que EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, tan compromès com sempre, l'enviaria a Síria, on seria segrestat durant mig any per islamistes radicals. Un any després d'aquell discurs, alliberat ja, Marginedas s'ha erigit en guanyador del premi Cirilo Rodríguez, amb el qual cada any l'Associació de la Premsa de Segòvia reconeix la trajectòria dels corresponsals i enviats especials de mitjans espanyols a l'estranger.

En l'actual edició del premi, la trentena, el jurat --compost per representants dels principals mitjans de comunicació espanyols escrits i audiovisuals-- ha destacat de Marginedas la seva dilatada trajectòria com a corresponsal i enviat especial, així com la seva valentia, rigor i compromís.

Emocionat al rebre el guardó en un acte celebrat al parador de Segòvia, Marginedas ha dedicat el premi a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, que aposta per la informació internacional de qualitat, com s'ha constatat en la guerra de Síria. Marginedas ha volgut fer una menció molt especial a "tots aquells companys periodistes i estudiants universitaris" que durant el segrest de sis mesos es van mobilitzar per ell, per Javier Espinosa i per Ricard Garcia Vilanova, els altres periodistes espanyols segrestats a Síria. "No sabeu com heu ajudat», ha dit.

Marc Marginedas, de 46 anys, és corresponsal i enviat especial a zones de conflicte, feina que porta a terme per a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA des de fa gairebé dues dècades. Va iniciar la seva trajectòria com a corresponsal de guerra a Algèria des del 1995 on, durant tres anys, va cobrir el sagnant conflicte civil al país. El 1998 va assumir la corresponsalia en Rússia i, des del 2002, quan va tornar a la redacció d'EL PERIÓDICO a Barcelona, és l'enviat especial a zones de conflicte.

En el camp de batalla

La seva àmplia trajectòria està recollida en el seu primer llibre, publicat l'any passat, 'Periodismo en el campo de batalla'. El premi, entregat al parador de Segòvia, és una escultura de vidre realitzada al centre nacional del vidre de la Granja i un xec de 6.000 euros.

També han rebut les corresponents escultures i un xec de 1.000 euros cadascun dels altres dos finalistes d'aquesta edició, Javier Martín, delegat de l'agència Efe a Israel i Palestina, i Ángeles Espinosa, l'enviada especial del diari 'El País' al Pròxim Orient.

L'acte també ha rendit homenatge al traspassat Manu Leguineche, el primer periodista guardonat amb el Cirilo Rodríguez el 1984, i conegut com el cap de la "tribu" de corresponsals. La princesa Letizia ha acceptat aquest any la presidència d'honor del premi i rebrà els guardonats i el jurat en una pròxima audiència a la Zarzuela.