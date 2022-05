¿Com manipular les eleccions a qualsevol lloc del món? Els directius de la consultora britànica Cambridge Analytica, la companyia al centre de l'escàndol de la filtració de dades a Facebook, ho saben molt bé. El seu conseller delegat, Alexander Nix, i altres executius de la firma, que s'atribueix la victòria electoral de Donald Trump, han sigut filmats per la càmera oculta de periodistes de la cadena de televisió britànica Channel 4 parlant dels trucs bruts que usen en les campanyes electorals.

L'escàndol ha adquirit tal dimensió que una comissió del Parlament britànic ha citat el fundador i primer executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, per explicar la presumpta filtració de dades de més de 50 milions d'usuaris que va poder ajudar a la campanya electoral del president dels Estats Units, Donald Trump.

Segons 'The New York Times' i 'The Observer', Cambridge {Analytica}, que va ser contractada tant pels responsables de la campanya electoral de Trump com per la campanya a favor del 'brexit' o ruptura britànica amb la Unió Europea, prèvia al referèndum al Regne Unit el juny de 2016, va recopilar informació de milions de votants a través de Facebook.

A partir d'aquestes dades, va dissenyar un programa informàtic per predir el sentit de vot de milions de persones i tractar d'influir en les seves decisions, segons les revelacions dels dos diaris.

En la filmació difosa dilluns, Nix suggereix al fals client una sèrie de tàctiques que la seva companyia utilitza per desacreditar els polítics a internet i les xarxes socials. Ús, per exemple, de prostitutes per implicar-los en un escàndol sexual. Oferiment de suborns per filmar-los i acusar-los de corrupció. Utilització d'antics espies del Regne Unit i Israel per furgar en el passat del polític en qüestió. I per descomptat, operen en secret.

Registre dels ordinadors

La Comissió d'Informació, l'organisme britànic de supervisió de dades informàtiques al Regne Unit, ha sol·licitat una ordre judicial per registrar els ordinadors de Cambridge Analytica. La companyia ha sigut acusada d'utilitzar les dades personals de 50 milions de membres de Facebook per influir en les eleccions presidencials del 2016 als Estats Units. L'escàndol pren ara una dimensió més gran amb les revelacions de Channel 4. “Estem alarmats i molt preocupats”, ha declarat a la cadena la responsable de la Comissió, Elizabeth Denham.

En la filmació l'executiu de Cambridge Analytica parla de “portar ucraïneses” per temptar el polític a enderrocar. “Tenim moltes històries de l'estil d'enviar noies a les cases dels candidats. Podem portar algunes ucraïneses de vacances amb nosaltres. Sap el que vull dir. Són precioses i funciona molt bé”, explica Nix al reporter que es va fer passar per representant d'una família adinerada de Sri Lanka a la recerca d'influència política al seu país.

Treure els draps bruts del candidat a eliminar és una altra tàctica, però a Cambridge Analytica van més enllà. “Oh, fem molt més que això”, comenta Nix durant un sopar en un hotel de Londres. “Rebuscar en profunditat és interessant, però, sap, és igualment eficaç anar i parlar directament amb la persona en qüestió i fer-li una oferta fabulosa, assegurant-nos que està sent filmada en vídeo com a prova de corrupció”.

A l'ombra

Tots els treballs de Cambridge Analytica, explica el seu directiu, es realitzen de manera oculta. La firma s'amaga darrere de xarxes i grups que canvien contínuament. “Operem a través de diferents vehicles, a l'ombra, i esperem construir una molt llarga i secreta relació amb vostè”, li diu Nix al reporter.

En les reunions els executius presumeixen d'haver treballat en unes 200 eleccions a tot el món, incloses les de Nigèria, Kenya, la República Txeca, Índia i Argentina.