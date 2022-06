Boris Johnson vol imposar dispositius de seguiment a sol·licitants d’asil

El Ministeri d’Interior del Regne Unit va anunciar que planeja instal·lar dispositius de seguiment electrònic a sol·licitants d’asil que hagin arribat al país a través de rutes «innecessàries i perilloses». El Ministeri ha assenyalat que el programa, plantejat com una prova que durarà 12 mesos, té com a objectiu «millorar i mantenir contacte» amb els demandants d’asil.

Segons la cadena pública BBC, els primers que poden ser objecte d’aquest seguiment són el grup que integraria el primer vol de deportació a Rwanda aquesta setmana i el viatge del qual va ser bloquejat a l’últim moment pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Un portaveu d’Interior va informar que almenys un dels set sol·licitants d’asil ha de ser posat en llibertat per ordre judicial i va assegurar que s’utilitzaran dispositius electrònics «quan sigui apropiat».

Crítiques al TEDH

La ministra d’Interior, Priti Patel, va criticar en una entrevista amb el diari The Telegraph l’«escandalosa» decisió del TEDH, una cort internacional aliena a la Unió Europea fundada el 1959. «Hem de mirar les motivacions. Per què van prendre aquesta decisió? Va estar políticament motivada? Al meu entendre, per descomptat», va declarar la ministra, que va carregar contra l’«opacitat» del tribunal. «Sabem qui eren els jutges, qui eren al panell. De fet, no hem rebut una sentència, només una nota de premsa i una carta dient que no podem traslladar aquestes persones», va afirmar.

Aquesta setmana un portaveu del primer ministre britànic, Boris Johnson, va deixar oberta la possibilitat que el Regne Unit decideixi abandonar la Convenció Europea de Drets Humans, per la qual s’adscriu a la jurisdicció del TEDH i va recalcar que «totes les opcions estan sobre la taula».