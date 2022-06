Les ferides encara no han cicatritzat. Quaranta anys de dictadura del Partit Socialista Unificat (SED) a l'antiga República Democràtica d'Alemanya (RDA) continuen sent avui, 25 anys després de la caiguda del Mur de Berlín, una qüestió que encén els ànims i genera intenses discussions. El motiu del debat és des de fa setmanes l'elecció de Bodo Ramelow com a president de l'estat federat de Turíngia, que tindrà lloc avui al Parlament del land oriental.

L'acord de coalició ratificat ahir mateix amb els socialdemòcrates de l'SPD i Els Verds li atorguen una majoria de només un vot, davant la CDU, el partit d'Angela Merkel, i els euroescèptics d'Alternativa per Alemanya (AfD). La cancellera ha rebutjat sempre una aliança amb AfD, però a la CDU regional s'ha arribat a plantejar la possibilitat de presentar un candidat alternatiu que pogués ser acceptat pels euroescèptics. Ahir, el cap del grup parlamentari de la CDU a la Cambra de Turíngia va declarar a la ràdio pública que faran tot el possible per evitar que Ramelow sigui elegit president. Bodo Ramelow va néixer a Hessen, a l'oest del país. Va créixer i va estudiar en aquest estat de l'antiga República Federal i als 25 anys, quan la reunificació del país ja s'havia produït, es va traslladar al veí estat oriental de Turíngia, i va començar la seva activitat política com a membre del partit Die Linke (L'Esquerra), una formació integrada bàsicament per antics militants del Partit Socialista Unificat (SED) i per socialdemòcrates de l'SPD, descontents amb les reformes que va dur a terme el canceller Gerhard Schröder l'any 2003. HERÈNCIA DE LA RDA Die Linke es considera l'única força d'esquerres del Parlament alemany. Però per a gran part de la societat alemanya segueixen sent els hereus polítics d'aquell partit únic que va governar a la RDA fins a la caiguda del Mur. La més alta instància del país, el president de la República, Joachim Gauck, ha intervingut activament en el debat sobre si un membre de Die Linke pot ser o no president d'un land del país: «Respectem la decisió dels votants, però al mateix temps em pregunto si el partit de qui serà nou president ha canviat realment les seves idees sobre la repressió des dels temps del SED. Per a la gent de la meva edat que va viure la RDA és difícil acceptar-ho», va declarar el president Gauck en una entrevista que la televisió pública alemanya va emetre una setmana abans de complir-se el 25è aniversari de la caiguda del Mur de Berlín. Ramelow, nascut el 1956 a l'estat de la Baixa Saxònia, a l'oest del país, argumenta que el seu accés a la presidència de Turíngia és un símptoma de la normalitat del país. No obstant, dijous passat, durant una tertúlia televisiva de gran audiència, Dietmar Bartsch, destacat parlamentari de Die Linke, i Yasmin Fahimi, secretària general de l'SPD, van haver de defensar la idoneïtat de la coalició amb arguments que indiquen que la normalitat encara no ha arribat.