La policia marroquina va detenir ahir 59 migrants subsaharians entre les localitats de Tetuan i Castillejos quan es disposaven a portar a terme un intent massiu de salt de la tanca fronterera de Ceuta, segons van informar les autoritats marroquines.

Un grup de subsaharians es van concentrar amb la intenció de creuar la frontera, però van ser interceptats quan es dirigien de Tetuan a Castillejos, localitat fronterera amb Ceuta.

Els migrants portaven objectes de ferro i material per facilitar l’escalada de la tanca fronterera. Les autoritats van confirmar 59 detencions i que els agents van aconseguir frustrar el salt.

L’operació va ser coordinada per la Prefectura de la Policia de Tetuan i hi va participar la Direcció General de Vigilància del Territori Nacional. S’ha obert una investigació judicial sobre els fets per intentar aclarir totes les possibles ramificacions d’aquest intent.

Aquestes detencions es van produir després que divendres passat prop de 2.000 immigrants subsaharians protagonitzessin un violent assalt a la tanca que separa el Marroc de la ciutat espanyola de Melilla. En l’assalt van morir almenys 23 immigrants, segons fonts oficials marroquines, encara que organitzacions humanitàries adverteixen que la xifra de morts pot ser més gran.

En aquest sentit, la frontera a Melilla va viure ahir una nova jornada de tranquil·litat, la segona consecutiva després de l’intent d’entrada irregular de divendres, mentre que els 133 subsaharians que van aconseguir accedir segueixen aïllats al Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI). Fonts de la Delegació del Govern a Melilla van informar que els immigrants estan en unes dependències del CETI aïllats de la resta pel protocol covid que se segueix per la pandèmia amb tots els que van arribant, segons Efe.