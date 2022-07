El president rus, Vladímir Putin, ha vist la seva imatge rehabilitada amb el seu primer viatge fora d’un país exsoviètic des del començament de la invasió d’Ucraïna per reunir-se, aquest dimarts, amb els seus homòlegs turc i iranià, Recep Tayyip Erdogan i Ebrahim Raisí. Erdogan, de fet, ha sigut el primer líder de l’OTAN que s’asseu cara a cara amb Putin després del 24 de febrer del 2022, el dia que va començar l’agressió militar russa.

Els tres líders –que s’han trobat a Teheran pocs dies després de la visita del president nord-americà, Joe Biden, a Israel i l’Aràbia Saudita– han tractat assumptes comercials i econòmics. Però sobretot el que ha centrat la reunió trilateral ha sigut la guerra de Síria i l’amenaça turca de realitzar de forma imminent una nova operació militar contra les milícies kurdosíries de les YPG, vinculades a la guerrilla kurdoturca del PKK. Aquesta organització porta en guerra contra Turquia des de la dècada dels vuitanta.

«El PKK i les YPG contribueixen a la desestabilització i separació de Síria. Fan atemptats terroristes, i no és possible esperar que Turquia esperi asseguda davant d’aquest problema. Espero que entengueu les nostres sensibilitats», els ha dit Erdogan a uns Raisi i Putin que, fins ara, s’han mostrat en contra de l’ofensiva turca.

Però, precisament, el viatge d’Erdogan a Teheran tenia per objectiu fer-los canviar d’opinió. Sobretot a la Rússia de Putin, que controla el cel de Síria. «Desafortunadament, les paraules no són suficients per curar aquest tipus de ferides. Tell Rifaat i Manbij són nius de terroristes. És hora d’eliminar les YPG d’aquestes regions», ha dit Erdogan.

Les YPG, les milícies kurdosíries, van conquistar aquestes zones –poblades majorment per àrabs– a l’Estat Islàmic (EI) durant el 2015 amb l’ajuda de la Coalició Internacional liderada pels Estats Units. «Cal erradicar tots els grups terroristes de la regió, i creiem que les nostres discussions aquí seran molt beneficioses. El que decidim aquí serà clau no només per a Síria, sinó per a tot elPròxim Orient», ha dit Putin aquest dimarts.

Regatejos internacionalsSegons els experts, Rússia podria acceptar una nova operació militar al nord de Síria –una cosa que enfrontaria Ankara i Washington– a canvi de concessions turques al mateix país àrab o, fins i tot, a Ucraïna. «Erdogan podria oferir-li a Putin establir un altre ‘corredor de blat’ al mar Negre perquè Moscou pugui continuar exportant el seu blat i el blat de les ciutats ucraïneses ocupades per Rússia a canvi de llum verda a l’operació militar turca a Síria», escriu l’analista turc Soner Cagaptay, que recorda que tots dos líders estan acostumats ja a pactes d’aquest tipus tant a Síria com a Líbia, l’Azerbaidjan i ara Ucraïna.

A Síria, a més, Rússia busca expulsar els Estats Units, que encara manté un contingent de soldats i experts militars a les zones controlades per les YPG. Una nova ofensiva turca ajudaria Rússia a arraconar les forces dels EUA a la regió encara més.

Però no tot és tan fàcil. L’Iran es mostra absolutament en contra de l’operació turca, que empenyeria les <strong>milícies xiïtes</strong> afins a Teheran lluny del nord sirià. Aquesta operació, a més, arribaria en un moment de tensió entre els governs iranià i turc per les constants operacions dels serveis secrets iranians a Istanbul, on els iranians intenten caçar i segrestar dissidents perses. Fa unes setmanes Turquia va desarticular a més una cèl·lula de presumptes agents iranians que volien atacar turistes israelians en sòl turc.

«Un atac militar al nord de Síria serà nociu per a Síria, nociu per a Turquia i nociu per a la regió, i només beneficiaria els terroristes. No serviria per al que Turquia vol», li ha dit a Erdogan el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Khamenei.

«Només nosaltres podem produir solucions, i som l’única iniciativa possible que pot produir passos i accions concretes sobre el terreny», ha dit Erdogan davant Putin i Raisi. L’esdevenir del futur dels sirians no es juga a Síria sinó als despatxos governamentals de Moscou, Teheran i Ankara.