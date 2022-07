Ucraïna posa a punt el ports per reprendre d’aquí a unes hores l’exportació de blat

Ucraïna ha començat els preparatius als seus ports per reprendre, d’aquí a unes hores, les exportacions de blat, bloquejades des que va començar la invasió russa el febrer d’aquest any. Rússia va establir un bloqueig marítim contra Ucraïna, que va veure com part de les seves reserves de blat i gra -les que estan a les zones ocupades per l’Exèrcit rus- eren robades i venudes per Moscou. A les zones controlades per Kíev hi ha 22 milions de tones esperant a ser comercialitzades.

La setmana passada, Ucraïna i Rússia van arribar a un acord per reprendre aquestes exportacions a través del mar Negre primer i de l’estret del Bòsfor després. És precisament a la ciutat d’aquest estret, a Istanbul, on l’acord preveu l’establiment d’un Centre de Coordinació Conjunt, amb representants de Turquia, l’ONU, Rússia i Ucraïna, que es va obrir ahir. «Aquest centre assegurarà que Ucraïna pugui exportar aliments a través dels tres ports d’Odessa, Txornomorsk i Iujni. Creiem que l’obertura d’aquest centre ajudarà a evitar una crisi alimentària mundial, i servirà per abaixar els preus del blat a tot el món», va dir ahir, en la inauguració del centre, el ministre de Defensa turc, Hulusi Akar. Evitar l’armament Segons el pacte, Ankara tindrà un paper fonamental en què les exportacions ucraïneses es puguin mantenir. Als ports de Turquia, segons va dir Akar, s’investigaran els vaixells de càrrega que surtin o vagin als ports ucraïnesos per evitar que s’importi armament i municions. S’esperava que el primer vaixell amb blat ucraïnès sortís entre ahir i avui. Després d’una travessia de dos dies, el vaixell arribarà a Turquia, des d’on, després de ser inspeccionat, seguirà la ruta fins als mercats mundials de blat. «La condició primària que cal considerar és la seguretat de la navegació dels vaixells. Aquesta és una de les consideracions que estem tenint en compte», va explicar Fred Kenney, director de l’Organització Marítima Internacional i membre de la delegació de les Nacions Unides al centre de coordinació d’Istanbul. Un dels grans dubtes que hi ha amb aquest acord, que seguirà vigent durant els propers 120 dies, és si es podrà mantenir en el temps i si Rússia, que té superioritat militar al mar Negre, no el trencarà abans d’hora. El dubte és raonable: el pacte va ser signat divendres de la setmana passada i dissabte al matí, Rússia va bombardejar el port d’Odessa.