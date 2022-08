Kansas vota per mantenir el dret a l’avortament sense cap canvi

Els votants de Kansas (Estats Units) van votar dimarts aclaparadorament a favor de mantenir intacte el dret a l’avortament tal com està regulat actualment a la Constitució de l’estat, en una derrota per als conservadors, que buscaven restringir-lo. Segons les projeccions dels principals mitjans nord-americans, amb un 90% del vot escrutat, més del 60% dels electors van rebutjar canviar la Constitució estatal per restringir el dret a l’avortament.

Aquest és el primer referèndum que un estat nord-americà celebra després de la resolució del Suprem que va anul·lar la sentència «Roe contra Wade», que va eliminar el dret federal a l’avortament i va atorgar als estats la facultat de legislar sobre el tema. La consulta, que es va celebrar coincidint amb les eleccions primàries a l’estat aquest dimarts, podria haver obert la porta que el Govern estatal legislés per restringir el dret a l’avortament, que per ara continuarà sent legal fins a les 22 setmanes. Es va tractar d’un referèndum especialment rellevant, perquè podria haver establert un precedent per a altres estats. Malgrat que té una governadora demòcrata, Laura Kelly, el central estat de Kansas té una gran tradició republicana i aquest partit controla les oficines del fiscal general i del secretari d’Estat i les dues cambres de la legislatura estatal. A més, a les presidencials també dominen els republicans i Donald Trump va ser el candidat a la presidència preferit en les dues últimes eleccions, amb el 56% dels vots. El referèndum d’aquest dimarts havia estat durament criticat per les organitzacions civils, que van denunciar que el text de la pregunta no era prou clar.