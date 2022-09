La fins ara ministra d'exteriors del Regne Unit, Liz Truss, ha estat escollida aquest dilluns nova primera ministra del país pels membres del partit conservador, prenent així el relleu del ja 'expremier' Boris Johnson. Truss s'ha imposat amb un 58% dels vots a l'exministre d'economia del Regne Unit, Rishi Sunak, l'altre candidat a ocupar el 10 de Downing Street. Alhora, Truss passa a ser la nova líder de la formació 'tory', després que Johnson també anunciés la seva dimissió com a màxim responsable del partit. Segons diversos mitjans britànics, al voltant de 160.000 membres del grup conservador han participat en els comicis.

D'aquesta manera, Truss podrà ocupar el càrrec de primera ministre fins al 2024, any en què està previst que se celebrin noves eleccions al Regne Unit. No obstant això, també podria decidir convocar eleccions anticipades. El nomenament de Truss arriba dos mesos després que Boris Johnson s'acomiadés del 10 de Downing Street, una decisió motivada per l'onada de renúncies que es va produir dins el seu propi gabinet per les polèmiques derivades del 'Partygate'. De fet, una de les dimissions més notables dins l'equip de Johnson va ser precisament la de Sunak, qui va reconèixer públicament les «diferències» que tenia amb Johnson.

Truss, de 47 anys, es converteix així en la tercera primera ministra del Regne Unit, després de Margaret Thatcher i Theresa May. A diferència de Sunak, la fins ara ministra d'exteriors va ser una de les persones que va seguir a l'equip de Johnson malgrat les polèmiques, fet que la va convertir en l'opció preferent per a molts diputats conservadors. Tot i que Truss va ser una de les veus que inicialment rebutjava el Brexit abans del referèndum, la nova líder del partit conservador s'ha convertit en una de les veus de més pes contra la Unió Europea en qüestions com el Protocol d'Irlanda del Nord. Per altra banda, Truss haurà d'assumir el repte de contenir la inflació i veure com aplica la rebaixa d'impostos promesa aquestes darreres setmanes.

«Governar com a conservadors»

Immediatament després de conèixer els resultats de la votació, Truss ha fet un breu discurs davant els membres de partit conservador, en un acte que s'ha celebrat a Westminster. Durant la seva intervenció, la nova 'premier' britànica ha agraït el suport rebut i ha volgut mostrar fermesa. «He fet campanya com a conservadora i governaré com a conservadora», ha subratllat. Truss també ha dedicat unes paraules al ja exprimer ministre Boris Johnson, de qui ha destacat el seu paper durant el Brexit, la seva gestió durant la pandèmia i el fet de «no arronsar-se» davant Putin. Finalment, ha assenyalat que els comicis han estat una prova més del «talent» de què disposa la formació 'tory' i ha promès una nova victòria a les eleccions que ha de celebrar el Regne Unit l'any 2024.