El delicat estat de salut de la reina Elisabet II d'Anglaterra ha disparat les alarmes al Regne Unit. Però el país està preparat en cas que mori. Fa poc més de quatre anys, 'The Guardian' va publicar diversos documents oficials de caràcter secret en els quals revelava el procés que s'hauria de seguir i com seria la successió d'actes, el cost del qual superaria els 100 milions de lliures.

L'operació 'London Bridge is down' (el pont de Londres ha caigut) s'iniciaria en el moment en el qual es confirmés la defunció de la monarca. Quatre paraules amb les quals el secretari privat de la reina comunicaria la notícia a través d'una línia de telèfon reservada a la primera ministra, Liz Truss, i amb les que es desencadenaria una resposta immediata. Abans que la notícia fos comunicada a la població i comencés a córrer per les xarxes, el Centre de Resposta Global del Ministeri d'Exteriors britànic informaria els governadors generals de les 15 nacions que comparteixen a la monarca com a sobirana amb el Regne Unit, a més dels governs dels altres 36 països que conformen la Commonwealth.

El Govern britànic decretaria nou dies de dol oficial al Regne Unit. Durant els primers vuit dies, se celebrarien les processons davant el fèretre (es preveuen fins i tot dades com que més de mig milió de persones podrien arribar a presentar els seus respectes). I en el nové, el Big Ben faria sonar la seva campana amb un to més solemne de l'habitual a les 9 del matí. Dues hores després, començaria el funeral a l'Abadia de Westminster, que seria retransmès mundialment. Una vegada acabat l'acte religiós, el cadàver de la reina seria traslladar fins a Windsor, on quedaria enterrat a la cripta reial del castell.

L'actuació dels mitjans de comunicació

Abans, la notificació seria enviada a la Press Association, l'agència de notícies més antiga de la nació, per un altre canal restringit. Els programes farien una pausa, posant unes cortinetes d'un cigne, ballarins o una producció artística i, ja units tots els canals de televisió pública al senyal de la BBC1, donarien la notícia en conjunt, amb un mecanisme de comunicació prèviament assajat una i mil vegades. Les cadenes privades no tindrien aquesta obligació.

Gairebé vint anys de preparació

El funeral d'Estat d'Elisabet II es va començar a dissenyar fa gairebé 20 anys. El duc de Norfolk, Edward William Fitzalan-Howard, dirigeix una comissió de nobles que revisa i actualitza periòdicament els plans de l'operació. Encara que la reina no formava part d'aquest, estava al cas de tots els plans per acomiadar-la amb els màxims honors.