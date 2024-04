El Barça pateix i ha de remuntar per arribar segon a Montilivi (4-2)

Li va costar. Va haver de patir, suar i remuntar, però el Barça va aconseguir doblegar el València i arribarà per davant del Girona en el derbi de dissabte. Un partit, el de Montilivi que suposarà un duel directe en la lluita per la segona posició i el darrer bitllet per a la Supercopa. Amb la victòria, els de Xavi mantenen dos punts d’avantatge respecte al Girona abans del que pot ser el partit de l’any a l’estadi gironí.

Ahir a Montjuïc, el cap els va fallar a Ter Stegen i a Araujo, però van funcionar el de Fermín i Lewandowski. La imprudència va penalitzar els primers, i l’instint va premiar els davanters per arreglar l’atzagaiada causada pels seus companys, en aquest joc en el qual els errors individuals marquen el destí del col·lectiu.

El mal cap va complicar la nit al Barça, però les precises rematades de Fermín en una gran centrada de Raphinha i els dos de Lewandowski en dues accions de córner, van obrir aquesta nova etapa del vell Xavi i van consumar l’objectiu de mínims de la temporada: la classificació matemàtica per a la Champions amb els 15 punts d’avantatge aconseguits sobre l’Athletic. Tan bé va acabar la tempestuosa nit que Lewandowski va anotar el seu primer triplet en el Barça en el temps afegit. Després va tornar a ploure.

Lewandowski es va endur a casa la pilota del partit, però els porters van marcar el signe d’una agitada primera meitat amb errades inusuals. Un per sobrat i un altre per maldestre, van exhibir la seva imperícia amb els peus. Ter Stegen va mirar de fer un imprudent barret, i amb efecte, per a burlar l’arribada d’Hugo Duro, confiat que estava en fora de joc. Mamardashvili, sense cap amenaça, va fer un pèssim control i la pilota va quedar a la mercè d’un Lamini Yamal que venia en carrera. Va voler driblar-se’l però el porter va tocar la pilota amb el braç. Ni el jutge de línia ni l’àrbitre van ser capaços de veure’l fins que el VAR els va avisar. L’invent va quedar justificat. Els col·legues de la sala van evitar que cometessin «un error clar, obvi i manifest», origen del naixement del videoarbitratge. A partir d’aquí, amb superioritat numèrica, el Barça va apujar la velocitat de la pilota i va trobar els espais que no veia a la primera. Va ser a pilota aturada, tanmateix, com van arribar la calma. Lewandowski, en dos córners va remuntar i el polonès va arrodonir la festa amb un hat-trick de falta directa.