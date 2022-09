Escòcia es bolca en l’adéu a Isabel II

Les restes d’Isabel II ja són al palau de Holyrood d’Edimburg, la residència oficial de la família reial britànica a Escòcia. El seguici fúnebre va sortir ahir al matí del castell de Balmoral poc després de les 10 del matí i va arribar a la capital escocesa poc després de les quatre de la tarda, després de recórrer diverses localitats com Aberdeen, Dundee i Perth. Un recorregut de 283 quilòmetres al llarg del qual es van reunir centenars de milers de persones per mostrar els respectes a la reina.

Amb la sortida de Balmoral es van iniciar els actes oficials per acomiadar la reina britànica, que va morir dijous a la seva residència d’estiu als 96 anys, i que conclouran el 19 de setembre a les 11 del matí amb el funeral d’Estat a la londinenca abadia de Westminster. Uns actes que, tal com preveien les autoritats, estan essent multitudinaris. Els principals carrers d’Edimburg fa diversos dies que estan tallats al trànsit i també van resultar afectades algunes carreteres per les quals va circular la comitiva.

«Aquest és un esdeveniment d’una importància sense precedents. Ni tan sols la recent COP26, que va tenir lloc a Glasgow, es pot comparar amb la preparació i la planificació que ha necessitat aquesta operació», manifestava el responsable d’operacions del Departament de Trànsit d’Escòcia, Stein Connelly.

Al matí, es va celebrar a Edimburg la lectura de l’acta de proclamació del rei Carles, després de la cerimònia que dissabte va tenir lloc al palau de Saint James de Londres. El mateix acte va tenir lloc de manera simultània a Gal·les i Irlanda del Nord. «Venim a mostrar els nostres respectes al nou rei. Farà una feina meravellosa, serà dura, però hem de seguir endavant», va explicar poc abans que comencés la cerimònia Tony Hooman, membre de la Legió Escocesa, una associació de veterans la patrona de la qual era fins ara la reina Isabel II. Representants d’aquesta organització van ser presents a la cerimònia amb els seus uniformes, banderes i estendards.

«Celebrar el nou rei»

Milers de persones, molts turistes però també locals, van acudir a l’acte, que va tenir lloc davant de la catedral de Saint Giles. «No podem visitar cap edifici emblemàtic, però a canvi estem vivint una cosa històrica, única», van assegurar Inés i Javier, una parella de Madrid que tenia planificat el viatge a Escòcia des del mes de maig.

«És un moment per celebrar el nou rei», va afirmar Michael Andrews, veí d’Edimburg, que es va posar una corbata negra en senyal de dol. Va assenyalar que Carles s’enfronta al desafiament de seguir els passos de la seva mare, però confia que ho farà bé. «Entén que hi ha una diferència entre ser príncep de Gal·les i tenir opinions i ser rei, una figura que té un marcat rol constitucional», va afegir poc abans que els assistents tanquessin l’acte cantant l’himne Déu salvi el rei.

Arribada del fèretre

Cap a un quart de cinc de la tarda va arribar a Holyrood el fèretre de la reina, que romandrà al saló del tron fins a avui a la tarda, quan serà traslladat en una processó de poc més d’un quilòmetre per la Royale Mile, una de les principals artèries de la ciutat, fins a la catedral de Saint Giles. En aquest temple s’ubicarà la primera capella ardent d’Isabel II, una vetlla de 24 hores ininterrompudes. Per ella hi podran passar tots els ciutadans que vulguin dir l’últim adéu a la monarca, que va estar 70 anys en el tron.

Carles III volarà avui a Edimburg al costat de Camil·la, la reina consort, en el seu primer viatge com a rei, que els portarà al llarg dels propers dies també a Gal·les i Irlanda del Nord. Carles, Camil·la i altres membres de la família reial participaran en la processó fins a la catedral. Després d’una audiència amb la ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon, i un acte al Parlament, el nou rei tornarà a Saint Giles a la nit per a un servei religiós.

El fèretre de la reina serà cobert amb l’estendard reial, que a Escòcia varia respecte de la resta de nacions del Regne Unit per donar preferència al quadrant amb el lleó rampant que representa aquest territori. Un cop a Londres, es col·locarà sobre el taüt la corona de l’Estat imperial, l’orbe i el ceptre.

Dimarts, un cop conclogui la capella ardent a la catedral d’Edimburg, el fèretre d’Isabel II serà traslladat a l’aeroport, des d’on viatjarà en un avió fins a la base de Northolt de la Força Aèria Reial, a l’oest de Londres, i d’allà serà portat al palau de Buckingham. L’única filla de la reina, la princesa Anna, acompanyarà el cos de la mare en aquest trajecte des de la capital escocesa.

Funeral a Westminster

Dimecres, 14 de setembre, una altra processó d’uns 40 minuts seguirà el fèretre des del palau reial fins a Westminster Hall, on romandrà al capdamunt del cadafal i custodiat per quatre guàrdies reials fins al dia 19 perquè els ciutadans puguin presentar els seus respectes a la monarca a partir de dijous. Durant els quatre dies de capella ardent, els membres de la família reial s’aniran rellevant per vetllar la reina, seguint una tradició que es coneix com la «vigília dels prínceps». Dilluns 19, que serà festa nacional, es traslladarà el taüt reial fins a l’abadia de Westminster per celebrar el funeral d’Estat. En aquesta abadia es corona els reis i reines.