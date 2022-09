Els territoris ocupats a Ucraïna anuncien referèndums d’annexió a Rússia

Amb el referèndum de Crimea en la memòria, el Kremlin vol repetir la manera d’actuar utilitzada el 2014 en la península per engrandir el territori del país més gran del globus. Les diferents regions ocupades per les seves tropes a l’est i el sud d’Ucraïna van anunciar ahir plans immediats per sotmetre a votació la seva annexió a Rússia, una maniobra telegrafiada des de fa mesos que arriba en plena contraofensiva ucraïnesa i que podria ser l’avantsala d’una escalada del conflicte. Els plebiscits es contemplen a les províncies orientals de Lugansk i Donetsk, així com les meridionals de Jersón i Zaporiyia, aquesta última només parcialment ocupada. Si res es torça, es començarà a votar el 23 de setembre i s’acabarà el 27 d’aquest mateix mes.